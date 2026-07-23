Як порахувати пенсію за віком: від чого залежить розмір виплат

ПФУ пояснив, як рахують пенсію за віком та які фактори впливають на виплати.

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Розмір пенсії за віком в Україні визначається індивідуально для кожного пенсіонера та залежить від двох основних показників — тривалості страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

Відповідно до статті 27 закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсія за віком обчислюється за спеціальною формулою. Складовими формули є заробітна плата застрахованої особи та коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.

Як визначають заробітну плату для розрахунку пенсії

Заробіток для обчислення пенсії визначається як добуток:

середнього показника заробітної плати в Україні, з якої сплачувалися страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії;

індивідуального коефіцієнта заробітної плати конкретної особи.

Індивідуальний коефіцієнт визначається як середнє значення коефіцієнтів заробітної плати за кожен місяць страхового стажу періоду, який враховується під час розрахунку.

Для обчислення пенсії враховується заробітна плата за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року — за даними системи персоніфікованого обліку.

Водночас за бажанням пенсіонера може бути врахована заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 30 червня 2000 року. Для цього довідка про заробітну плату має бути підтверджена первинними документами.

Як враховується страховий стаж

Тривалість страхового стажу визначається у місяцях за весь період, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.

За кожен повний рік страхового стажу понад встановлений мінімум пенсія може бути збільшена:

для чоловіків — понад 35 років стажу;

для жінок — понад 30 років стажу.

Розмір такого підвищення становить 1% від пенсії, обчисленої за статтею 27 Закону, але не більше ніж 1% мінімального розміру пенсії за віком.

Мінімальна та максимальна пенсія

Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіка 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

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