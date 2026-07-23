«Працевлаштування» для відстрочки за 25 тисяч доларів: на Закарпатті викрили схему за участю адвоката і директора коледжу

Насправді працювати було не треба — достатньо було лише час від часу з’являтися в навчальному закладі, щоб не викликати підозр.

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Прокуратура Закарпатської області передала до суду обвинувальний акт щодо адвоката та директора регіональної філії приватного коледжу. Їх підозрюють в організації схеми з фіктивним працевлаштуванням військовозобов’язаного для отримання відстрочки від мобілізації.

За даними слідства, за 25 тисяч доларів США чоловіка офіційно оформили на керівну посаду у навчальному закладі. Однак фактично виконувати обов’язки він не мав. Йому потрібно було лише періодично з’являтися у коледжі, щоб створювати видимість роботи.

Також, як встановили правоохоронці, «працівник» мав оформити банківську картку для отримання зарплати та передати її організаторам схеми. Водночас щомісяця він самостійно сплачував би податки та єдиний соціальний внесок із нарахованої фіктивної зарплати.

Таким чином, після передачі 25 тисяч доларів чоловік мав ще й оплачувати витрати на утримання формального працевлаштування.

Адвокату та директору філії коледжу інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права за попередньою змовою групою осіб — за ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України.

Суд обрав обом фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави приблизно по 1,1 млн грн кожному.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Шевченківський районний суд міста Полтави визнав винним чоловіка, який підробив документи про склад сім’ї та свідоцтво про народження дитини, аби отримати відстрочку від мобілізації. За це йому призначили штраф.

Як зазначається у матеріалах справи№ 554/9923/26, чоловік самостійно вніс неправдиві відомості до довідки про склад сім’ї та копії свідоцтва про народження дитини. Зокрема, він змінив рік народження однієї з дітей, щоб підтвердити наявність трьох неповнолітніх дітей та отримати право на відстрочку від мобілізації.