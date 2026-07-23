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Дитячі садки в Україні проєктуватимуть за європейськими стандартами: коли запрацюють нові норми

20:56, 23 липня 2026 212
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Нові норми передбачають перехід від жорстких вимог до більш гнучких підходів.
Дитячі садки в Україні проєктуватимуть за європейськими стандартами: коли запрацюють нові норми
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В Україні оновили державні будівельні норми (ДБН) для закладів дошкільної освіти. Зміни ініціювали Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством розвитку громад та територій. Нові правила набудуть чинності 1 жовтня 2026 року. 

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Як повідомили в МОН, оновлені ДБН покликані зробити будівництво дитячих садків безпечнішим, доступнішим і сучаснішим, а також спростити їхнє проєктування та привести вимоги у відповідність до нового законодавства і європейських стандартів.

Серед ключових змін — перехід від жорстких вимог до більш гнучких підходів у проєктуванні. Документ дозволяє ширше використовувати багатофункціональні приміщення, що має спростити нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт і переобладнання існуючих будівель під дитячі садки.

Також нові норми дозволяють проєктувати заклади дошкільної освіти меншої місткості. Це дасть змогу ефективніше розвивати мережу дитсадків у невеликих громадах та районах із щільною забудовою.

Оновлений документ гармонізували з європейськими підходами. Зокрема, він містить вимоги щодо якості повітря, вентиляції, теплового й акустичного комфорту, безпечного використання скла та облаштування дитячих майданчиків. У МОН зазначають, що це сприятиме впровадженню сучасних архітектурних рішень і може полегшити залучення іноземних інвестицій для будівництва та реконструкції дошкільних закладів.

Окрему увагу приділено безбар’єрності. Вимоги щодо універсального дизайну інтегровані в усі ключові положення ДБН, щоб забезпечити доступність освітнього середовища для дітей з різними потребами.

Крім того, документ врегульовує застосування сучасних архітектурних рішень, які раніше не мали чіткої нормативної бази. Зокрема, визначено підходи до організації простору, природного освітлення та облаштування різних типів дитячих майданчиків із дотриманням вимог безпеки.

Нові ДБН застосовуватимуть під час нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту закладів дошкільної освіти всіх форм власності.

У МОН також звернули увагу замовників будівництва, що проєкти, для яких проєктно-кошторисна документація вже розроблена, можуть реалізовуватися за чинними нормами лише за умови проходження експертизи та отримання дозволу на виконання будівельних робіт до 1 жовтня 2026 року. Якщо дозвіл видаватимуть після цієї дати, документацію доведеться привести у відповідність до оновлених будівельних норм.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», одночасне закриття всіх дитячих садків у громаді на літній період через ремонти або нестачу коштів може створювати серйозні проблеми для сімей з дітьми та порушувати гарантоване законом право на дошкільну освіту. Особливо гостро це питання постає у сільській місцевості, де альтернативних закладів часто немає, а батьки змушені працювати й не мають можливості залишатися вдома з дитиною.

 Освітній омбудсмен Надія Лещик наголосила, що місцева влада має шукати рішення, які дозволять одночасно проводити необхідні ремонти та забезпечувати доступ дітей до дошкільної освіти.

За її словами, типовим є звернення від батьків, які проживають у сільській місцевості, де на літо припиняють роботу всі заклади дошкільної освіти. У такій ситуації сім’ї фактично залишаються без можливості забезпечити догляд за дітьми під час роботи.

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