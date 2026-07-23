Чи обов’язково змінювати закордонний паспорт після зміни прізвища

Після отримання нового внутрішнього паспорта старий закордонний паспорт стає недійсним для перетину кордону.

Фото: dnipro.media

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Після зміни прізвища (наприклад, у зв’язку з укладенням шлюбу), особа зобов’язана звернутися для обміну паспорта громадянина України. Про це нагадали у Міграційній службі.0

Відповідно до вимог чинного законодавства, обмін внутрішнього та закордонного паспорта має бути здійснений протягом одного місяця з моменту зміни прізвища.

Після отримання нового внутрішнього паспорта старий закордонний паспорт стає недійсним для перетину кордону. Тож наступним кроком є оформлення нового закордонного паспорта. Для цього необхідно звернутися до підрозділу ДМС (або через ЦНАП/«Паспортний сервіс») із таким пакетом документів:

— новий паспорт громадянина України (ID-картка),

— старий закордонний паспорт,

— документи які підтверджують зміну інформації,

- документ що підтверджує сплату адміністративного збору.

«Рекомендуємо не зволікати із заміною документів, щоб уникнути труднощів під час подорожей, оформлення банківських чи нотаріальних послуг, укладення договорів тощо», — додали у міграційний службі.

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