Обязательно ли менять заграничный паспорт после смены фамилии

После получения нового внутреннего паспорта старый заграничный паспорт становится недействительным для пересечения границы.

Фото: dnipro.media

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После смены фамилии (например, в связи с заключением брака) лицо обязано обратиться для обмена паспорта гражданина Украины. Об этом напомнили в Миграционной службе.

В соответствии с требованиями действующего законодательства обмен внутреннего и заграничного паспорта должен быть осуществлен в течение одного месяца с момента смены фамилии.

После получения нового внутреннего паспорта старый заграничный паспорт становится недействительным для пересечения границы. Поэтому следующим шагом является оформление нового заграничного паспорта. Для этого необходимо обратиться в подразделение ГМС (или через ЦПАУ/«Паспортный сервис») со следующим пакетом документов:

новый паспорт гражданина Украины (ID-карта);

старый заграничный паспорт;

документы, подтверждающие изменение информации;

документ, подтверждающий уплату административного сбора.

«Рекомендуем не затягивать с заменой документов, чтобы избежать трудностей во время путешествий, оформления банковских или нотариальных услуг, заключения договоров и тому подобного», — добавили в Миграционной службе.

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