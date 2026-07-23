  1. В Украине

Обязательно ли менять заграничный паспорт после смены фамилии

20:20, 23 июля 2026 88
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
После получения нового внутреннего паспорта старый заграничный паспорт становится недействительным для пересечения границы.
Обязательно ли менять заграничный паспорт после смены фамилии
Фото: dnipro.media
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После смены фамилии (например, в связи с заключением брака) лицо обязано обратиться для обмена паспорта гражданина Украины. Об этом напомнили в Миграционной службе.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В соответствии с требованиями действующего законодательства обмен внутреннего и заграничного паспорта должен быть осуществлен в течение одного месяца с момента смены фамилии.

После получения нового внутреннего паспорта старый заграничный паспорт становится недействительным для пересечения границы. Поэтому следующим шагом является оформление нового заграничного паспорта. Для этого необходимо обратиться в подразделение ГМС (или через ЦПАУ/«Паспортный сервис») со следующим пакетом документов:

  • новый паспорт гражданина Украины (ID-карта);
  • старый заграничный паспорт;
  • документы, подтверждающие изменение информации;
  • документ, подтверждающий уплату административного сбора.

«Рекомендуем не затягивать с заменой документов, чтобы избежать трудностей во время путешествий, оформления банковских или нотариальных услуг, заключения договоров и тому подобного», — добавили в Миграционной службе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

паспорт загранпаспорт

Популярные новости

Штраф до 17 тысяч гривен и конфискация: в Украине хотят ввести новые наказания для коллекционеров

Штраф до 17 тысяч гривен и конфискация: в Украине хотят ввести новые наказания для коллекционеров

15:00, 22 июля 2026 9k
120 тысяч на автомобиль для ветеранов: в Верховной Раде готовят новый механизм компенсации

120 тысяч на автомобиль для ветеранов: в Верховной Раде готовят новый механизм компенсации

18:00, 22 июля 2026 7k
Судья из Днепропетровской области месяцами игнорировала вопрос об освобождении осужденных после изменений в законе — ВСП установил 20 нарушений

Судья из Днепропетровской области месяцами игнорировала вопрос об освобождении осужденных после изменений в законе — ВСП установил 20 нарушений

07:00, 23 июля 2026 5k
Мужчину осудили за уклонение от мобилизации через 24 года после снятия с воинского учета: что решил Верховный Суд

Мужчину осудили за уклонение от мобилизации через 24 года после снятия с воинского учета: что решил Верховный Суд

11:00, 23 июля 2026 4k
Что ждет военнослужащего в СЗЧ при встрече с группой оповещения ТЦК

Что ждет военнослужащего в СЗЧ при встрече с группой оповещения ТЦК

12:12, 22 июля 2026 6k
Суд объяснил, освобождают ли отсутствие договора и непроживание от оплаты коммунальных услуг

Суд объяснил, освобождают ли отсутствие договора и непроживание от оплаты коммунальных услуг

17:38, 22 июля 2026 5k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

База для расчета выплат военнослужащим останется на уровне 2018 года — 1762 грн: Верховный Суд признал законным постановление № 481

Кабмин имеет право самостоятельно устанавливать расчетную величину окладов в размере всего 1762 гривен, игнорируя рост прожиточного минимума.

Виталий Безгин, министр по делам развития гродад, территорий и внутренне перемещенных лиц: карьерный путь в правительство

Виталий Безгин: путь от рекламной индустрии до руководства одним из ключевых министерств.

Медиа получили новые правила работы во время войны: кого коснутся изменения Нацсовета

Новые правила для телеканалов и радиостанций: Нацсовет извенил порядок лицензирования во время войны.

ВСП взял паузу в решении по инвалидности прокурора Криворучко, которого КДКП наказала по «делу МСЭК»

ВСП объявил перерыв в рассмотрении жалобы прокурора Андрея Криворучко на решение КДКП.

Постановление 821 пока не действует: Верховный Суд открыл кассацию, но оставил пенсионерам право на выплаты

Постановление 821 все же остается недействительным: ВС открыл кассацию, чтобы впервые сформировать правовую позицию относительно полномочий Правительства отсрочивать выплату пенсий по решениям судов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]