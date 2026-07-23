Реестр аттестованных судебных экспертов: как проверить специалиста и найти нужного специалиста

Обирати спеціаліста можна за ПІБ, регіоном, державним органом, типом фахівця або за напрямами, видами й індексами експертних спеціальностей.

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Министерство юстиции Украины ведет открытый электронный Реестр аттестованных судебных экспертов, в котором содержится информация о специалистах, имеющих право проводить судебные экспертизы.

В базу внесены данные как об экспертах государственных специализированных учреждений, так и о частных специалистах. Реестр позволяет проверить полномочия эксперта и найти специалиста по необходимому направлению.

В Реестре можно получить информацию о:

фамилии, имени и отчестве судебного эксперта;

месте работы и контактных данных;

решении аттестационной комиссии;

номере и сроке действия свидетельства эксперта;

видах экспертиз и перечне специальностей, в рамках которых специалист имеет право работать.

Поиск в базе можно осуществлять по фамилии эксперта, региону, государственному органу, типу специалиста, а также по направлениям и индексам экспертных специальностей.

Реестр используют суды, правоохранительные органы, адвокаты, юристы, государственные учреждения и граждане. Он позволяет проверить, имеет ли конкретный специалист действующие полномочия для проведения судебной экспертизы, или выбрать эксперта соответствующего профиля.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», перечень дисциплинарных проступков судебного эксперта хотят дополнить пунктом об ответственности за нарушение установленного порядка проведения экспертизы, которое привело к ошибкам в выводе судебного эксперта.

Для этого в Верховную Раду внесли законопроект №15271. Речь идет о проекте изменений в статью 14 Закона Украины «О судебной экспертизе».

Сейчас статьей 14 Закона Украины «О судебной экспертизе» определены основы ответственности судебного эксперта. В частности, установлено, что судебный эксперт на основаниях и в порядке, предусмотренных законодательством, может быть привлечен к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности.