Пожертвование или дарение: в чем разница и какие права имеет благотворитель

Пожертвитель может контролировать, используется ли пожертвование по целевому назначению.

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Пожертвование является одним из самых распространённых способов поддержки людей, организаций или общественно важных инициатив. Однако с юридической точки зрения оно существенно отличается от обычного дарения и предусматривает дополнительные права и обязанности сторон.

Как пояснили в Министерстве юстиции Украины, пожертвованием считается дарение движимого или недвижимого имущества, в том числе денежных средств и ценных бумаг, для достижения заранее определённой цели.

Именно наличие конкретного назначения является главным отличием пожертвования от обычного дарения. Если при дарении имущество передаётся без указания цели его использования, то лицо, принимающее пожертвование, обязано использовать его исключительно по целевому назначению.

Закон также предоставляет жертвователю право контролировать, используются ли переданные средства или имущество в соответствии с оговорённой целью. Если пожертвование используется не по назначению, жертвователь имеет право требовать расторжения договора о пожертвовании.

Форма договора о пожертвовании зависит от предмета, который передаётся. При этом сделка считается заключённой с момента принятия пожертвования.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», договоры дарения недвижимости часто заключаются между близкими родственниками, однако именно они нередко становятся предметом судебных споров после изменения семейных отношений, открытия наследства или возникновения конфликтов. При этом на практике нередко путают признание договора недействительным с его расторжением или отменой, хотя это разные правовые механизмы.

Отношения, связанные с дарением, регулируются главой 55 Гражданского кодекса Украины. В соответствии со статьёй 717 Гражданского кодекса Украины по договору дарения одна сторона безвозмездно передаёт другой стороне имущество в собственность. Если предметом договора является квартира или другое недвижимое имущество, он заключается в письменной форме, удостоверяется нотариально и подлежит государственной регистрации.

После перехода права собственности даритель утрачивает любые вещные права на подаренное имущество. Поэтому изменение жизненных обстоятельств, ухудшение отношений или желание вернуть квартиру сами по себе не являются основаниями для отмены дарения.