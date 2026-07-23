Выписка из реестра для «єВідновлення»: как внести информацию для получения компенсации

Чтобы специалист смог внести сведения в реестр, необходимо предоставить ряд документов.

Фото: suspilne.media

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Наличие сведений о недвижимости в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество позволяет собственникам защитить свои права и получить возможность участвовать в программе «єВідновлення». Информация из реестра необходима при подаче заявления на компенсацию за поврежденное или уничтоженное имущество. Об этом сообщило Сумское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Заявитель может самостоятельно определить, к какому уполномоченному субъекту обратиться для государственной регистрации вещного права на недвижимое имущество, поскольку законодательство предусматривает несколько возможных вариантов:

Государственный регистратор — должностное лицо органа местного самоуправления / Центра предоставления административных услуг.

Государственная нотариальная контора или частный нотариус.

Обращаться следует к субъекту регистрации по месту нахождения соответствующего имущества. Однако в случае нахождения имущества в областях, определенных приказом Минюста (Автономная Республика Крым, Донецкая, Черниговская, Сумская, Днепропетровская, Запорожская, Луганская, Николаевская, Харьковская, Херсонская области, город Севастополь), собственники могут зарегистрировать его, находясь в любой точке территории Украины.

Вместе с тем заявление можно подать в электронном виде через портал «Дія» при условии, что право собственности возникло до 1 января 2013 года.

Чтобы специалист смог внести сведения в реестр, необходимо предоставить полный пакет документов, а именно:

документ, подтверждающий право собственности — это может быть свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи, дарения, свидетельство о праве на наследство или иной документ, подтверждающий ваше право на недвижимость;

паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документы об оплате административного сбора (квитанция), кроме случаев, когда право собственности возникло до 1 января 2013 года и было зарегистрировано в установленном законодательством порядке;

другие документы в случаях, определенных законом.

Стоит помнить, что отказ в проведении регистрационных действий не является исключением. Причиной этого может быть:

отсутствие необходимых документов;

ошибки в документах;

имущество уже зарегистрировано на другое лицо;

имущество находится под запретом отчуждения;

подача документов ненадлежащим лицом и т.п.

Таким образом, внесение сведений о недвижимости в Государственный реестр вещных прав — это не только формальная процедура, но и надежный механизм защиты права собственности. Внимательное отношение к оформлению документов и соблюдение требований законодательства будут способствовать быстрому проведению государственной регистрации и обезопасят от возможных юридических осложнений в будущем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.