Мужчину осудили за уклонение от мобилизации через 24 года после снятия с воинского учета: что решил Верховный Суд

Мужчина не прибыл на сборный пункт в октябре 2023 года, однако суд установил, что его статус не позволял привлечь его к ответственности за уклонение от мобилизации.

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Верховный Суд отменил приговор мужчине, которого осудили к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации, и закрыл уголовное производство. Суд установил, что в 1999 году мужчину признали непригодным к военной службе по состоянию здоровья и «сняли с воинского учета». Суд пришел к выводу, что такая формулировка фактически означала исключение с воинского учета.

К такому выводу пришел Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда по делу № 138/36/24.

Обстоятельства дела

Мужчина состоял на воинском учете и был признан годным по состоянию здоровья к военной службе. В помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки он отказался получать повестку. В октябре 2023 года мужчина не прибыл в назначенное время на сборный пункт для мобилизации и отправки в воинскую часть.

Его действия квалифицировали по статье 336 Уголовного кодекса Украины как уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

В то же время сторона защиты утверждала, что мужчина не является субъектом этого преступления. По ее доводам, еще 13 октября 1999 года его признали непригодным к военной службе по состоянию здоровья и сняли с воинского учета. Соответствующие записи содержались в его учетной карточке, временном удостоверении и паспорте.

Могилев-Подольский горрайонный суд Винницкой области признал мужчину виновным по статье 336 УК Украины и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Суд исходил из того, что на момент событий в октябре 2023 года мужчина состоял на воинском учете и был годен к военной службе. Суд не согласился с доводами защиты о том, что мужчина был исключен с воинского учета еще в 1999 году. Суд отметил, что в документах использовалась формулировка «снят с воинского учета», а не «исключен с воинского учета».

Винницкий апелляционный суд оставил приговор без изменений.

«Снят» с учета в 1999 году фактически означало «исключен»

Верховный Суд не согласился с выводом судов предыдущих инстанций о том, что мужчина оставался военнообязанным только из-за формулировки «снят с воинского учета».

Суд объяснил, что на момент признания мужчины непригодным к военной службе законодательство и подзаконные акты использовали другую терминологию.

В частности, в редакции законодательства, действовавшей до 31 июля 1999 года, в отношении граждан, признанных военно-врачебной комиссией непригодными к военной службе, использовалась формулировка «снятие с воинского учета». Понятие «исключение с воинского учета» было введено позже.

Хотя на момент принятия решения о непригодности мужчины уже действовала новая редакция закона, подзаконные нормативные акты Министерства обороны еще не были приведены в соответствие с этими изменениями. Они продолжали предусматривать формулировку «непригоден к военной службе со снятием с воинского учета».

По выводу Верховного Суда, в случае полной непригодности к военной службе такая формулировка фактически означала окончательное исключение лица с воинского учета.

Суд подчеркнул, что необходимо оценивать не только техническую формулировку в документе, но и суть решения государства. Мужчину признали полностью непригодным к военной службе по состоянию здоровья, поэтому его правовой статус по своему содержанию соответствовал статусу лица, исключенного с воинского учета.

Верховный Суд обратил внимание, что в апреле 2024 года были изменены Положение о военно-врачебной экспертизе. После этого повторное медицинское освидетельствование стало возможным, в частности, в отношении лиц, которые ранее были признаны полностью непригодными к военной службе.

Однако эти изменения произошли уже после событий, которые стали основанием для обвинения мужчины. Поэтому, по выводу Суда, наличие состава уголовного правонарушения необходимо оценивать по законодательству, действовавшему на момент совершения деяния.

В итоге Верховный Суд закрыл уголовное производство в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 336 УК Украины, в связи с отсутствием в его деянии состава уголовного правонарушения.

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