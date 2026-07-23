В Польше открыли новое консульство Украины

Новое консульство Украины начало работу 23 июля.

Фото: МИД

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 23 июля, начало работу Консульство Украины в Познани. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Решение об открытии учреждения было принято в связи с ростом количества украинцев в этом регионе и увеличением потребности в консульских услугах.

Министр отметил, что в Познани и области проживает около 170 тысяч украинцев. Ранее многим из них для оформления паспорта или решения других консульских вопросов приходилось ездить в другие города из-за значительных расстояний.

«Решение, где открывать новое консульство, мы принимаем в соответствии с существующими потребностями: там, где увеличивается количество украинцев и где соответственно растет потребность в консульских услугах», — заявил он.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что открытие консульства в Познани является шагом для усиления защиты прав и интересов граждан Украины за рубежом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.