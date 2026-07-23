Работников ПлейСити будут проверять на доброчестность, а руководителя будут назначать через конкурс

Законопроект предусматривает открытый конкурс на должность руководителя ПлейСити, проверки добродетели работников, международный аудит работы органа и запуск механизмов усиления контроля над рынком азартных игр.

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15432 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию работы уполномоченного органа в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере». Его главная цель – изменить подход к работе государственного органа, ответственного за регулирование рынка азартных игр и государственных лотерей.

Фактически документ предлагает провести институциональную перезагрузку Государственного агентства Украины ПлейСити, введя новую модель отбора его руководителя, систему независимого аудита и дополнительные механизмы контроля за добродетелью должностных лиц.

Авторы законодательной инициативы отмечают, что сфера азартных игр остается одной из наиболее рисковых с точки зрения коррупции и имеет существенное значение для наполнения государственного бюджета. В то же время, ряд реформ, предусмотренных действующим законодательством, до сих пор не завершен.

Одной из главных проблем называют отсутствие полноценной работы Государственной системы онлайн-мониторинга. Именно она должна обеспечить автоматический контроль за деятельностью организаторов азартных игр, объемами ставок, выплатами выигрышей и уплатой налогов.

Для ПлейСити предлагают сделать исключение во время военного положения

Действующее законодательство предусматривает, что во время действия военного положения проведение конкурсов на государственную службу приостановлено. Законопроект предлагает сделать отдельное исключение именно для должностей в ПлейСити. Таким образом, открытый конкурс на должность руководителя агентства можно будет провести даже в период военного положения.

Как говорится в пояснительной записке, именно сохранение практики назначения без конкурсного отбора не позволяет обеспечить надлежащую институциональную способность органа.

Конкурс будут проводить по модели отбора директора БЭБ

Документ предлагает использовать механизм, уже применяемый при избрании директора Бюро экономической безопасности. В конкурсную комиссию должны войти семь человек:

три представителя международных организаций

три представителя, определенные Кабинетом Министров

один представитель Национального антикоррупционного бюро Украины.

Заседание комиссии предлагают сделать открытыми для журналистов и общественности с видеотрансляцией в режиме реального времени. Информация о времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии обнародуется на официальном вебсайте Кабинета министров Украины не позднее 24 часов до его начала.

В ходе конкурса кандидаты будут проходить: проверку документов, тестирование, практические задания, собеседования, специальную проверку.

По результатам отбора конкурсная комиссия сможет рекомендовать Кабинету Министров не больше двух кандидатов. Финансирование деятельности конкурсной комиссии, ее членов и их помощников может производиться за счет привлечения международной технической помощи.

К руководителю установят дополнительные требования

Законопроект детализирует требования к будущему руководителю агентства. В частности, претендент должен иметь: высшее образование уровня магистра, не менее десяти лет общего стажа работы, по меньшей мере, пять лет опыта работы на руководящих должностях, безупречную деловую репутацию, подтвержденную добродетель.

Также определен перечень оснований, которые делают невозможным назначение. Среди них – судимость, достижение 65-летнего возраста, привлечение к ответственности за коррупционные правонарушения, иностранное гражданство, неподача декларации, значительная задолженность по уплате алиментов и другие ограничения.

Также руководитель и работники Уполномоченного органа, а также их близкие лица не могут быть прямо или опосредованно владельцами корпоративных прав организаторов азартных игр, операторов государственных лотерей, производителей игрового оборудования или поставщиков услуг в сфере азартных игр, получать от них финансовое или материальное вознаграждение или структуру, структуру и помощь, занимать любое оператора государственных лотерей, в том числе на общественных началах.

Предполагается, что руководитель будет работать пять лет и не сможет занимать должность более двух сроков.

Работников будут проверять на доброчестность

Отдельный блок изменений касается всего кадрового состава ПлейСити. Законопроект предусматривает возможность проведения: проверок на доброчестность, мониторинга образа жизни, специальных проверок во время назначения.

Отрицательные результаты таких проверок могут стать основанием дисциплинарной ответственности государственного служащего. Кроме того, работники агентства должны будут проходить повышение квалификации не реже одного раза в два года.

После получения представления конкурсной комиссии с информацией об отобранных по результатам конкурса кандидатах Кабинет министров в течение 10 дней на открытом заседании назначает руководителя Уполномоченного органа, который считается победителем конкурса.

Работу ПлейСити будут проверять международные аудиторы

Еще одним новшеством станет независимый внешний аудит деятельности агентства. Его планируют проводить дважды – через год после назначения руководителя и снова через три года. Комиссию по аудиту будут формировать международные эксперты. Они имеют право: анализировать документы агентства, работать с информацией Государственной системы онлайн-мониторинга, проводить собеседования с работниками, запрашивать необходимые материалы в других государственных органах.

Если аудит признает работу агентства неэффективным, это может стать основанием для увольнения руководителя.

В пояснительной записке отмечается, что принятие закона не потребует дополнительных расходов государственного бюджета. В то же время, ожидается, что реформа позволит: сформировать новое руководство ПлейСити на конкурсной основе, завершить запуск Государственной системы онлайн-мониторинга, усилить государственный контроль за рынком азартных игр и лотерей, уменьшить коррупционные риски, детинизировать рынок, увеличить налоговые поступления в бюджет, повысить налоговые поступления в бюджет, повысить налоговые поступления в бюджет.

Когда могут заработать новые правила

Пока что законопроект № 15432 только зарегистрирован в Верховной Раде. Его должен рассмотреть еще профильный комитет, а уже после этого законопроект может быть вынесен к рассмотрению на сессии народными депутатами.

Предлагаемые документом изменения фактически означают перезапуск государственного органа, отвечающего за регулирование рынка азартных игр и лотерей. Авторы законопроекта рассчитывают, что новая модель управления позволит сделать этот сектор более прозрачным, завершить запуск системы онлайн-мониторинга, усилить контроль над операторами рынка и сократить возможности для коррупционных злоупотреблений.

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