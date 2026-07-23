Как получить повторное свидетельство о рождении, если документ был выдан за границей

Международное истребование документов требует определенного времени, поскольку осуществляется путем официальной переписки между компетентными органами государств.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Если свидетельство о рождении было выдано за пределами Украины, повторное свидетельство или другой документ о государственной регистрации акта гражданского состояния можно истребовать в порядке, определенном законодательством Украины и международными договорами. Об этом напомнили в Минюсте.

Вместе с тем бывают ситуации, когда документ был выдан органом на территории государства, в отношении которого международное взаимодействие имеет правовые особенности.

Что нужно сделать?

Обратиться в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния в Украине.

Специалисты ГРАГС выяснят, какой порядок применяется именно в вашей ситуации, и при наличии соответствующего международного договора оформят документы для истребования повторного свидетельства или другого документа о государственной регистрации акта гражданского состояния через компетентные органы иностранного государства.

Следует учитывать, что международное истребование документов требует определенного времени, поскольку осуществляется путем официальной переписки между компетентными органами государств.

Можно ли получить документ быстрее?

Если это предусмотрено законодательством соответствующего государства, заявитель может:

лично обратиться в компетентный орган этого государства;

либо уполномочить представителя, оформив нотариально удостоверенную доверенность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.