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Вырастут ли тарифы на газ и электроэнергию: в Минэнерго сделали заявление

11:02, 23 июля 2026 95
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Минэнерго опровергает повышение тарифов на электроэнергию и газ по требованию МВФ.
Вырастут ли тарифы на газ и электроэнергию: в Минэнерго сделали заявление
Фото: censor.net
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Тарифы на газ и электроэнергию не будут повышаться до конца действия военного положения. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

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В ведомстве разъяснили, что в рамках договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ) Украина не брала на себя отдельного обязательства повысить тарифы во время действия военного положения. 

В Минэнерго отметили, что совместно с МВФ готовят дорожную карту реформ энергетического сектора, которая должна быть завершена до конца 2026 года. Речь идет об аналитической и планировочной работе, а не об установлении новых цен.

«То есть, как и во время предыдущих пересмотров программы МВФ, документ описывает возможные направления реформирования энергетического сектора, но не содержит отдельного обязательства повысить тарифы во время действия военного положения», — уточнили в Минэнерго.

В документе в первоочередном порядке предусмотрен механизм усиленной социальной защиты — расширенные субсидии и адресная поддержка уязвимых домохозяйств, который должен заработать еще до каких-либо изменений тарифов.

«Принципиальная позиция остается неизменной: в Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов, и полноценный переход к рыночному ценообразованию возможен только после завершения военного положения», — добавили в Минэнерго.

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электроэнергия газ

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