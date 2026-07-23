Штраф за трещину на лобовом стекле, или неработающие габариты: как водителю выиграть суд с патрульной полицией

Получили штраф за неоплату парковки, или трещину на лобовом стекле: суды всё строже относятся к качеству доказательной базы патрульной полиции и инспекций по парковке

Фото: vikna.if.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Эффективность защиты прав водителя в Украине сегодня напрямую зависит от понимания процессуальных моментов работы правоохранительных органов. Анализ судебных решений за последний год свидетельствует, что презумпция вины субъекта властных полномочий остается главным инструментом правосудия.

Суды всё чаще подчеркивают: визуальное наблюдение полицейского за нарушением не может быть единственным доказательством — оно должно быть подкреплено надлежащей технической фиксацией. В этом дайджесте мы рассмотрим ключевые правовые позиции относительно трещин на стекле, правил парковки и стандартов доказывания.

Скоростной режим: Трукам и стандарты доказывания

Вопрос использования лазерных измерителей TruCAM в ручном режиме остается дискуссионным, однако отсутствие видеозаписи является основанием для отмены штрафа.

Заречный районный суд г. Сумы в деле 591/480/26 удовлетворил иск водителя, поскольку полиция не предоставила видеозапись из-за истечения 30-дневного срока её хранения. Также суд согласился, что ручное размещение TruCAM противоречит ст. 40 Закона «О Национальной полиции», которая требует стационарного монтажа.

Патрульные зафиксировали нарушение с помощью лазерного измерителя TruCAM, но водитель обжаловал постановление, утверждая, что двигался со скоростью около 65 км/ч. Показания прибора (111 км/ч) недостоверны из-за сложных погодных условий. Измерение проводилось на расстоянии 400+ метров с большим углом, без коррекции.

Суд пришел к выводу, что патрульная полиция не предоставила надлежащих и допустимых доказательств нарушения. В частности, использование лазерного измерителя скорости TruCAM в ручном режиме требует неукоснительного соблюдения установленной процедуры, однако материалы дела не содержали подтверждений правильности проведения измерения. Кроме того, суд не смог исследовать видеозапись, поэтому при таких обстоятельствах доказательная база была признана недостаточной для привлечения водителя к ответственности.

Индустриальный районный суд города Днепра в деле № 202/2713/25 наоборот, признал использование TruCAM в руках полицейского законным, ссылаясь на то, что конструкция прибора предусматривает наличие рукоятки для удержания.

В отличие от дел, в которых суды отменяют штрафы из-за недостатков доказательной базы, в этом случае патрульная полиция предоставила надлежащие, допустимые и достаточные доказательства нарушения. Суд исследовал записи с бодикамер полицейских, фотоматериалы и другие документы, которые в своей совокупности подтвердили факт превышения скорости.

Трещина на лобовом стекле: повреждение или неисправность?

Суды выработали четкую позицию: трещина на стекле является повреждением, а не технической неисправностью, запрещающей эксплуатацию авто в понимании ПДД.

Второй апелляционный административный суд в деле № 536/579/26 отменил штраф патрульной полиции за трещину на стекле, установив, что наличие трещин и сколов в зоне работы стеклоочистителей не запрещает эксплуатацию транспортного средства по ч. 1 ст. 121 КУоАП, поскольку ПДД не относят это к критическим неисправностям.

Суд пришел к выводу, что трещина или скол на лобовом стекле в зоне работы стеклоочистителей, хотя и не соответствуют требованиям ДСТУ 3649:2010, не отнесены Правилами дорожного движения к техническим неисправностям, запрещающим эксплуатацию автомобиля. Следовательно, само по себе такое повреждение не образует состава административного правонарушения по ч. 1 ст. 121 КУоАП. Суд подчеркнул, что основанием для ответственности является нарушение требований ПДД, а не положений ДСТУ.

Самаровский горрайонный суд Днепропетровской области в деле № 183/6834/26 также отменил постановление за трещину на стекле, поскольку ответчик не предоставил доказательств проведения измерений и не доказал, что повреждение мешает обзору.

Парковка и права лиц с инвалидностью

Шевченковский районный суд г. Киева в деле № 761/23036/25 отменил штраф за неоплату парковки, поскольку истец является лицом с инвалидностью III группы. Суд подчеркнул, что закон позволяет таким лицам бесплатно парковаться на любом месте площадки, если специальные места отсутствуют или заняты.

Суд установил, что истец является лицом с инвалидностью, а потому в соответствии со ст. 30 Закона Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине» имеет право на бесплатную парковку на специально оборудованных площадках. Поскольку ответчик не доказал нарушения правил парковки или отсутствия оснований для применения этой льготы, суд пришел к выводу об отсутствии в действиях истца состава административного правонарушения и отменил постановление.

Заводской районный суд г. Запорожья в деле № 332/4286/25 отказал в отмене штрафа, установив, что водитель припарковался в зоне действия знака «Платные услуги», а его утверждения о парковке на тротуаре были опровергнуты.

Суд признал, что инспекция предоставила достаточные и надлежащие доказательства нарушения. Фотофиксация подтвердила место, время и продолжительность стоянки автомобиля, наличие дорожного знака 5.43 с табличкой «Платные услуги» и соответствующей синей разметки, а автоматизированная система засвидетельствовала отсутствие оплаты за парковку. Доводы водителя о том, что автомобиль был припаркован на тротуаре, суд отклонил как опровергаемые фотоматериалами. В результате постановление инспектора оставлено в силе.

Техническое состояние и метрологические ошибки

Шевченковский районный суд г. Львова в деле № 466/1571/26 отменил штраф за нарушение регулировки фар (ст. 121 КУоАП), поскольку замеры проводились на нагруженном автомобиле, тогда как стандарт ДСТУ 3649:2010 требует измерений только в состоянии снаряженной массы.

Суд признал, что патрульная полиция не доказала факт совершения правонарушения. В частности, время остановки автомобиля (07:17) не соответствовало темному времени суток, измерение регулировки фар проводилось с нарушением требований ДСТУ, так как автомобиль был загружен, а само постановление не содержало надлежащего описания обстоятельств правонарушения. При отсутствии достаточных доказательств события и состава административного правонарушения суд отменил постановление, закрыл дело и взыскал с Департамента патрульной полиции судебный сбор.

Томаковский районный суд Днепропетровской области дело № 195/184/26. Постановление за неработающие габариты было отменено, поскольку полицейский не указал в постановлении техническое средство, которым осуществлялась видеозапись, что делает видео недопустимым доказательством.

Анализ судебной практики свидетельствует о формировании устойчивых подходов в спорах относительно постановлений патрульной полиции.

Самих объяснений инспектора уже недостаточно — суды требуют надлежащей фото- и видеофиксации, а также соблюдения процессуальных требований к оформлению постановлений. Если измерение скорости, световых приборов или других технических параметров проведено с отклонением от установленных правил, такие доказательства могут быть признаны ненадлежащими.

При оценке законности привлечения к ответственности суды учитывают не только формальное соблюдение процедуры, но и объективные жизненные обстоятельства лица, в частности состояние здоровья, прохождение военной службы и другие уважительные причины.

Современная судебная практика демонстрирует, что успешное обжалование штрафов всё больше зависит не от формальных возражений, а от качества доказательной базы, соблюдения полицейскими процессуальных требований и правильного применения норм материального и процессуального права. Знание актуальных правовых позиций судов становится одним из ключевых инструментов эффективной защиты прав граждан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.