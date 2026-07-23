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Как вернуть часть стоимости обучения в вузе: кто имеет право на налоговую скидку

07:30, 23 июля 2026 175
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Воспользоваться такой возможностью могут не только студенты, но и родители, которые оплачивают образование своих детей, если имеют официальный доход и платят налоги.
Как вернуть часть стоимости обучения в вузе: кто имеет право на налоговую скидку
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Украинцы, которые оплачивают обучение в учреждениях высшего образования, могут вернуть часть средств, уплаченных за обучение. Для этого необходимо воспользоваться правом на налоговую скидку и подать декларацию об имущественном состоянии и доходах. Такое право предусмотрено статьей 166 Налогового кодекса Украины.

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Налоговая скидка применяется к доходу в виде заработной платы. Поэтому для ее получения человек должен иметь налогооблагаемый доход, с которого уплачивался НДФЛ.

За чье обучение можно получить налоговую скидку

Налогоплательщик может включить в налоговую скидку средства, которые он уплатил за обучение в учреждении образования.

В частности, налоговую скидку можно получить за оплату обучения:

  • самого налогоплательщика;
  • члена его семьи первой степени родства;
  • лица, над которым налогоплательщик установил опеку или попечительство;
  • ребенка, который был передан в приемную семью или детский дом семейного типа, если налогоплательщик имеет соответствующий статус опекуна, попечителя, приемного отца, приемной матери, отца-воспитателя или матери-воспитательницы.

Членами семьи первой степени родства являются родители, муж или жена и дети.

Это означает, что, например, родители могут претендовать на налоговую скидку, если оплачивают контрактное обучение своего ребенка в украинском университете. Также студент может воспользоваться скидкой за собственное обучение, если сам его оплачивает и имеет право на налоговую скидку.

Можно ли получить скидку за несколько лет обучения

Налоговая скидка рассчитывается отдельно за каждый отчетный год.

Если обучение длится несколько лет, налогоплательщик может подавать документы за каждый год отдельно. При этом в расчет включаются именно те расходы, которые были фактически понесены и уплачены в течение соответствующего календарного года.

В частности, для получения налоговой скидки необходимы следующие документы:

  • документы, подтверждающие фактическую оплату обучения в течение соответствующего отчетного года — квитанции, фискальные или товарные чеки, приходные кассовые ордера или другие платежные и расчетные документы;
  • копия договора с учреждением образования, если такой договор есть, с указанием стоимости образовательных услуг и срока их оплаты;
  • документ, подтверждающий факт обучения;
  • документы, подтверждающие родственную связь с членом семьи первой степени родства, если скидка оформляется за его обучение;
  • документы, подтверждающие доходы налогоплательщика и уплату НДФЛ за соответствующий отчетный год.

Копии документов, предусмотренных подпунктом 166.2.1 статьи 166 НКУ, подаются вместе с налоговой декларацией. Оригиналы в контролирующий орган не направляются, однако налогоплательщик должен хранить их в течение срока давности, установленного Налоговым кодексом Украины.

Если расходы подтверждены электронным расчетным документом, налогоплательщик указывает в декларации только реквизиты такого документа.

При этом контролирующий орган не имеет права требовать от налогоплательщика документы или их копии для подтверждения расходов, если соответствующая информация уже содержится в автоматизированных информационных и справочных системах, реестрах и базах данных органов государственной власти или органов местного самоуправления и может быть бесплатно получена контролирующими органами в соответствии с Налоговым кодексом.

Для получения налоговой скидки налогоплательщик подает годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах и документы, подтверждающие соответствующие расходы и обстоятельства, дающие право на скидку. Подать декларацию можно до 31 декабря включительно следующего за отчетным налогового года.

Что важно знать студентам и родителям

Налоговая скидка — это не льгота, которая автоматически предоставляется всем студентам или родителям. Для ее получения необходимо:

  • иметь официальный доход, с которого уплачивался НДФЛ;
  • фактически оплатить обучение;
  • учиться или оплачивать обучение в отечественном учреждении образования;
  • иметь документы, подтверждающие оплату и право на скидку;
  • подать декларацию в контролирующий орган в установленный срок.

Таким образом, человек, который официально работает и уплачивает налог на доходы физических лиц, может вернуть часть этого налога после оплаты обучения в отечественном учреждении высшего образования. Для этого необходимо подтвердить расходы и подать декларацию об имущественном состоянии и доходах в срок, предусмотренный Налоговым кодексом Украины.

Также подпункт 166.3.3 пункта 166.3 статьи 166 НКУ предусматривает возможность включения в налоговую скидку расходов на оплату обучения только в украинских учреждениях образования. Поэтому расходы на обучение в иностранном университете не включаются в налоговую скидку по этому механизму.

Налоговая скидка не означает возврат всей суммы, уплаченной за обучение.

Механизм работает таким образом, что сумма подтвержденных расходов на обучение уменьшает налогооблагаемый доход налогоплательщика. В результате государство возвращает часть фактически уплаченного в течение года налога на доходы физических лиц. Поэтому вернуть можно не больше той суммы НДФЛ, которую человек фактически уплатил в течение соответствующего года.

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Как вернуть часть стоимости обучения в вузе: кто имеет право на налоговую скидку

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