Як повернути частину вартості навчання у ВНЗ: хто має право на податкову знижку

Скористатися можливістю можуть не лише студенти, а й батьки, які оплачують освіту своїх дітей, якщо мають офіційний дохід і сплачують податки.

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Українці, які оплачують навчання у закладах вищої освіти, можуть повернути частину коштів, сплачених за навчання. Для цього необхідно скористатися правом на податкову знижку та подати декларацію про майновий стан і доходи. Таке право передбачене статтею 166 Податкового кодексу України.

Податкова знижка застосовується до доходу у вигляді заробітної плати. Тому для її отримання людина повинна мати оподатковуваний дохід, з якого сплачувався ПДФО.

За чиє навчання можна отримати податкову знижку

Платник податку може включити до податкової знижки кошти, які він сплатив за навчання в закладі освіти.

Зокрема, податкову знижку можна отримати за оплату навчання:

самого платника податку;

члена його сім’ї першого ступеня споріднення;

особи, над якою платник податку встановив опіку або піклування;

дитини, яку влаштовано до прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу, якщо платник податку має відповідний статус опікуна, піклувальника, прийомного батька, прийомної матері, батька-вихователя або матері-виховательки.

Членами сім’ї першого ступеня споріднення є батьки, чоловік або дружина та діти.

Це означає, що, наприклад, батьки можуть претендувати на податкову знижку, якщо вони оплачують контрактне навчання своєї дитини в українському університеті. Так само студент може скористатися знижкою за власне навчання, якщо сам його оплачує та має право на податкову знижку.

Чи можна отримати знижку за кілька років навчання

Податкова знижка розраховується окремо за кожен звітний рік.

Якщо навчання триває кілька років, платник податку може подавати документи за кожен рік окремо. При цьому до розрахунку включаються саме ті витрати, які були фактично понесені та сплачені протягом відповідного календарного року.

Зокрема, для отримання податкової знижки необхідні такі документи:

документи, що підтверджують фактичну оплату навчання протягом відповідного звітного року — квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери чи інші платіжні та розрахункові документи;

копія договору із закладом освіти, якщо такий договір є, із зазначенням вартості освітніх послуг і строку їх оплати;

документ, що підтверджує факт навчання;

документи, що підтверджують родинний зв’язок із членом сім’ї першого ступеня споріднення, якщо знижка оформлюється за його навчання;

документи, що підтверджують доходи платника податку та сплату ПДФО за відповідний звітний рік.

Копії документів, передбачених підпунктом 166.2.1 статті 166 ПКУ, подаються разом із податковою декларацією. Оригінали до контролюючого органу не надсилаються, однак платник податку повинен зберігати їх протягом строку давності, встановленого Податковим кодексом України.

Якщо витрати підтверджені електронним розрахунковим документом, платник податків зазначає у декларації лише реквізити такого документа.

Водночас контролюючий орган не має права вимагати від платника документи або їх копії для підтвердження витрат, якщо відповідна інформація вже міститься в автоматизованих інформаційних і довідкових системах, реєстрах та базах даних органів державної влади або органів місцевого самоврядування та може бути безоплатно отримана контролюючими органами відповідно до Податкового кодексу.

Для отримання податкової знижки платник податку подає річну декларацію про майновий стан і доходи та документи, що підтверджують відповідні витрати й обставини, які дають право на знижку. Подати декларацію можна до 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.

Що важливо знати студентам і батькам

Податкова знижка — це не пільга, яка автоматично надається всім студентам або батькам. Для її отримання необхідно:

мати офіційний дохід, з якого сплачувався ПДФО;

фактично оплатити навчання;

навчатися або оплачувати навчання у вітчизняному закладі освіти;

мати документи, що підтверджують оплату та право на знижку;

подати декларацію до контролюючого органу у встановлений строк.

Таким чином, людина, яка офіційно працює та сплачує податок на доходи фізичних осіб, може повернути частину цього податку після оплати навчання у вітчизняному закладі вищої освіти. Для цього необхідно підтвердити витрати та подати декларацію про майновий стан і доходи у строк, передбачений Податковим кодексом України.

Також підпункт 166.3.3 пункту 166.3 статті 166 ПКУ передбачає можливість включення до податкової знижки витрат на оплату навчання лише в українських закладах освіти. Тому, витрати на навчання в іноземному університеті не включаються до податкової знижки за цим механізмом.

Податкова знижка не означає повернення всієї суми, сплаченої за навчання. Механізм працює таким чином, що сума підтверджених витрат на навчання зменшує оподатковуваний дохід платника податків. У результаті держава повертає частину фактично сплаченого протягом року податку на доходи фізичних осіб. Тому повернути можна не більше тієї суми ПДФО, яку людина фактично сплатила протягом відповідного року.

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