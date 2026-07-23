Як відрізнити веганський продукт від вегетаріанського — що приховує етикетка

Різниця між вегетаріанськими та веганськими харчовими продуктами полягає в наявності в продукті інгредієнтів тваринного походження.

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В Україні законодавство чітко розмежовує поняття «веганський» та «вегетаріанський» продукт. Попри те, що багато споживачів вважають ці терміни однаковими, між ними є суттєва різниця — насамперед щодо використання інгредієнтів тваринного походження.

Як пояснюють у Держпродспоживслужбі, веганський продукт — це харчовий продукт, під час виробництва якого на жодному етапі не використовували інгредієнти тваринного походження.

Натомість вегетаріанський продукт може містити окремі компоненти тваринного походження. До таких належать:

молоко та молочні продукти;

молозиво;

яйця або яєчні продукти, отримані від живих тварин;

мед та інші продукти бджільництва — прополіс, бджолиний віск тощо;

продукти, отримані з вовни живих тварин, зокрема ланолін.

Водночас для використання позначень «веганський» або «вегетаріанський» на упаковці виробники мають дотримуватися певних вимог. Зокрема, на всіх етапах виробництва та обігу повинні бути вжиті заходи, щоб уникнути потрапляння речовин, які не споживають вегани або вегетаріанці, за винятком випадків ненавмисного забруднення.

Крім того, виробники або особи, які діють за їхнім дорученням, не повинні проводити на тваринах дослідження самого продукту чи його інгредієнтів.

Фахівці закликають споживачів уважно вивчати склад та маркування харчових продуктів перед покупкою. Купувати продукти рекомендують лише у спеціально призначених місцях — продовольчих магазинах та на агропродовольчих ринках.

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