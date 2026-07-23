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Як відрізнити веганський продукт від вегетаріанського — що приховує етикетка

07:44, 23 липня 2026 78
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Різниця між вегетаріанськими та веганськими харчовими продуктами полягає в наявності в продукті інгредієнтів тваринного походження.
Як відрізнити веганський продукт від вегетаріанського — що приховує етикетка
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В Україні законодавство чітко розмежовує поняття «веганський» та «вегетаріанський» продукт. Попри те, що багато споживачів вважають ці терміни однаковими, між ними є суттєва різниця — насамперед щодо використання інгредієнтів тваринного походження.

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Як пояснюють у Держпродспоживслужбі, веганський продукт — це харчовий продукт, під час виробництва якого на жодному етапі не використовували інгредієнти тваринного походження.

Натомість вегетаріанський продукт може містити окремі компоненти тваринного походження. До таких належать:

  • молоко та молочні продукти;
  • молозиво;
  • яйця або яєчні продукти, отримані від живих тварин;
  • мед та інші продукти бджільництва — прополіс, бджолиний віск тощо;
  • продукти, отримані з вовни живих тварин, зокрема ланолін.

Водночас для використання позначень «веганський» або «вегетаріанський» на упаковці виробники мають дотримуватися певних вимог. Зокрема, на всіх етапах виробництва та обігу повинні бути вжиті заходи, щоб уникнути потрапляння речовин, які не споживають вегани або вегетаріанці, за винятком випадків ненавмисного забруднення.

Крім того, виробники або особи, які діють за їхнім дорученням, не повинні проводити на тваринах дослідження самого продукту чи його інгредієнтів.

Фахівці закликають споживачів уважно вивчати склад та маркування харчових продуктів перед покупкою. Купувати продукти рекомендують лише у спеціально призначених місцях — продовольчих магазинах та на агропродовольчих ринках.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Україна продовжує гармонізувати законодавство з правом Європсоюзу у сфері санітарних та фітосанітарних заходів.

У Верховній Раді розглядають два масштабні законопроєкти — основний №15058 та альтернативний №15058-1, які мають наблизити українські правила до європейських стандартів у сфері безпечності харчових продуктів, ветеринарної медицини, кормів, ГМО, державного контролю та захисту здоров’я людей і тварин.

Водночас Комітет з питань інтеграції України до ЄС дійшов висновку, що документи відповідають євроінтеграційному курсу лише частково або потребують суттєвого доопрацювання, а Головне науково-експертне управління Верховної Ради висловило низку зауважень до окремих положень обох законодавчих ініціатив.

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Держпродспоживслужба продукти

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