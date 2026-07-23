  1. В Україні

У платіжках за комуналку з'явився новий платіж: що означає управління багатоквартирним будинком

00:02, 23 липня 2026 88
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Жителям Києва пояснили, чому у квитанціях за комунальні послуги з'явився новий платіж та що входить до послуги управління багатоквартирним будинком.
У платіжках за комуналку з'явився новий платіж: що означає управління багатоквартирним будинком
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Починаючи з березня 2025 року, мешканці окремих багатоквартирних будинків у Києві побачили у платіжках за комунальні послуги новий рядок – «Управління багатоквартирним будинком». Такий платіж стосується будинків, у яких співвласники не створили ОСББ та не визначили самостійно форму управління.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як пояснили у Центрі комунального сервісу, нова послуга нараховується лише тим будинкам, для яких управителя було визначено за результатами конкурсу.

Чому з’явився новий рядок у платіжці?

З 1 березня 2025 року в Києві запрацював новий механізм управління багатоквартирними будинками, мешканці яких не обрали управителя самостійно. У таких випадках міська влада провела конкурс та визначила керуючі компанії.

Після завершення конкурсної процедури з визначеними управителями уклали індивідуальні договори, у яких передбачено перелік послуг, їхню вартість і порядок надання. Саме тому плата за управління будинком відображається в квитанціях окремою позицією.

Що входить до вартості послуги?

Склад послуги визначений урядовими нормативами та охоплює роботи, пов’язані з утриманням спільного майна багатоквартирного будинку.

Зокрема, тариф включає прибирання місць загального користування та прибудинкової території (якщо земельна ділянка перебуває у спільній власності співвласників), санітарно-технічне обслуговування, технічне утримання внутрішньобудинкових інженерних мереж і ліфтів, оплату електроенергії для освітлення під’їздів та забезпечення роботи спільного майна, а також виконання поточних ремонтів.

За домовленістю сторін перелік послуг може бути розширений. Додаткові роботи та їхня вартість визначаються індивідуальним договором між управителем і співвласниками конкретного будинку.

Чи можна змінити управителя?

Чинна реформа житлово-комунальної сфери передбачає поступову заміну системи ЖЕКів договірною моделлю управління будинками, за якої права й обов’язки управителя чітко визначаються договором.

Якщо мешканців не влаштовує призначена керуюча компанія або якість її роботи, співвласники можуть провести загальні збори та ухвалити рішення про обрання іншого управителя.

Ще один варіант — створити об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ). У такому разі саме співвласники вирішують, які послуги необхідно замовляти, кого залучати до їх виконання та як використовувати кошти, що спрямовуються на утримання будинку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ ОСББ комунальні послуги

Популярні новини

Мобілізація не є «незворотною», якщо чоловіка призвали попри чинну відстрочку — рішення суду

Мобілізація не є «незворотною», якщо чоловіка призвали попри чинну відстрочку — рішення суду

13:15, 21 липня 2026 10k
Батькам військового, який загинув у ДТП під час відпустки, відмовили у виплаті 15 млн грн: суд став на бік родини

Батькам військового, який загинув у ДТП під час відпустки, відмовили у виплаті 15 млн грн: суд став на бік родини

16:50, 21 липня 2026 6k
ДНК підтвердила батьківство загиблого військового, але його мати не погодилася з рішенням суду: що вирішила апеляція

ДНК підтвердила батьківство загиблого військового, але його мати не погодилася з рішенням суду: що вирішила апеляція

11:45, 21 липня 2026 11k
Військовий помер від інфаркту — ТЦК заблокував шлях до 15 млн грн, але суд став на бік родини

Військовий помер від інфаркту — ТЦК заблокував шлях до 15 млн грн, але суд став на бік родини

12:19, 20 липня 2026 16k
Особи, які конфіденційно співпрацювали з розвідкою та СБУ, можуть отримати статус УБД

Особи, які конфіденційно співпрацювали з розвідкою та СБУ, можуть отримати статус УБД

10:00, 21 липня 2026 9k
Суд скасував постанову ТЦК про штраф у 17 тисяч грн: неявка за повісткою не є триваючим правопорушенням

Суд скасував постанову ТЦК про штраф у 17 тисяч грн: неявка за повісткою не є триваючим правопорушенням

21:00, 21 липня 2026 5k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Власники самобудів ризикують залишитися ні з чим: продати чи передати у спадок не вийде, а компенсація за «єВідновленням» не передбачена

Коли самобуд можна оформити за спрощеною процедурою, коли діє будівельна амністія, а в яких випадках доведеться проходити значно складніший шлях.

120 тисяч на автомобіль для ветеранів: у Верховній Раді готують новий механізм компенсації

Тисяча ветеранів можуть отримати по 120 тисяч гривень на автомобіль уже в 2026 році.

Кримінальний кодекс майбутнього: робоча група передасть Президенту проєкт наймасштабнішої кримінально-правової реформи

9 ступенів тяжкості та 5 видів покарань: розбираємо нову структуру кримінального закону.

ВРП виявила порушення у серії рішень про визначення місця проживання дітей із батьком: суддю покарали

Суддя Зборівського районного суду Тернопільської області Олег Іваницький масово визначав місце проживання дітей із батьком без належної перевірки обставин.

Штраф до 17 тисяч гривень і конфіскація: в Україні хочуть запровадити нові покарання для колекціонерів

Законопроєкт пропонує врегулювати обіг приватних музейних колекцій, запровадити їх державну експертизу та реєстрацію, а також посилити відповідальність за порушення у цій сфері.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]