У платіжках за комуналку з'явився новий платіж: що означає управління багатоквартирним будинком

Жителям Києва пояснили, чому у квитанціях за комунальні послуги з'явився новий платіж та що входить до послуги управління багатоквартирним будинком.

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Починаючи з березня 2025 року, мешканці окремих багатоквартирних будинків у Києві побачили у платіжках за комунальні послуги новий рядок – «Управління багатоквартирним будинком». Такий платіж стосується будинків, у яких співвласники не створили ОСББ та не визначили самостійно форму управління.

Як пояснили у Центрі комунального сервісу, нова послуга нараховується лише тим будинкам, для яких управителя було визначено за результатами конкурсу.

Чому з’явився новий рядок у платіжці?

З 1 березня 2025 року в Києві запрацював новий механізм управління багатоквартирними будинками, мешканці яких не обрали управителя самостійно. У таких випадках міська влада провела конкурс та визначила керуючі компанії.

Після завершення конкурсної процедури з визначеними управителями уклали індивідуальні договори, у яких передбачено перелік послуг, їхню вартість і порядок надання. Саме тому плата за управління будинком відображається в квитанціях окремою позицією.

Що входить до вартості послуги?

Склад послуги визначений урядовими нормативами та охоплює роботи, пов’язані з утриманням спільного майна багатоквартирного будинку.

Зокрема, тариф включає прибирання місць загального користування та прибудинкової території (якщо земельна ділянка перебуває у спільній власності співвласників), санітарно-технічне обслуговування, технічне утримання внутрішньобудинкових інженерних мереж і ліфтів, оплату електроенергії для освітлення під’їздів та забезпечення роботи спільного майна, а також виконання поточних ремонтів.

За домовленістю сторін перелік послуг може бути розширений. Додаткові роботи та їхня вартість визначаються індивідуальним договором між управителем і співвласниками конкретного будинку.

Чи можна змінити управителя?

Чинна реформа житлово-комунальної сфери передбачає поступову заміну системи ЖЕКів договірною моделлю управління будинками, за якої права й обов’язки управителя чітко визначаються договором.

Якщо мешканців не влаштовує призначена керуюча компанія або якість її роботи, співвласники можуть провести загальні збори та ухвалити рішення про обрання іншого управителя.

Ще один варіант — створити об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ). У такому разі саме співвласники вирішують, які послуги необхідно замовляти, кого залучати до їх виконання та як використовувати кошти, що спрямовуються на утримання будинку.

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