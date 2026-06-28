У Києві вибухотехніки вилучили бойову частину ракети, що впала поблизу багатоповерхівки — фото

Небезпечний предмет викопали із землі та транспортували для подальшого знищення в умовах спеціалізованого полігону.

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В Дарницькому районі Києва вибухотехніки вилучили бойову частину ракети, що впала прямо поблизу житлової багатоповерхівки. Про це повідомила столична поліція.

Зазначається, що поліцейські евакуювали мешканців прилеглого будинку, забезпечили охорону місця події та огородили небезпечну територію до прибуття вибухотехніків.

«Фахівці вибухотехнічної служби столичного главку поліції спільно з рятувальниками ДСНС провели роботи з вилучення бойової частини ракети. Небезпечний предмет обережно викопали із землі та транспортували для подальшого знищення в умовах спеціалізованого полігону», - заявили у поліції.

Нагадаємо, у ніч проти 28 червня російські війська атакували Київ балістичними ракетами.

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