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У Києві вибухотехніки вилучили бойову частину ракети, що впала поблизу багатоповерхівки — фото

10:19, 28 червня 2026
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Небезпечний предмет викопали із землі та транспортували для подальшого знищення в умовах спеціалізованого полігону.
У Києві вибухотехніки вилучили бойову частину ракети, що впала поблизу багатоповерхівки — фото
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В Дарницькому районі Києва вибухотехніки вилучили бойову частину ракети, що впала прямо поблизу житлової багатоповерхівки. Про це повідомила столична поліція.

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Зазначається, що поліцейські евакуювали мешканців прилеглого будинку, забезпечили охорону місця події та огородили небезпечну територію до прибуття вибухотехніків.

«Фахівці вибухотехнічної служби столичного главку поліції спільно з рятувальниками ДСНС провели роботи з вилучення бойової частини ракети. Небезпечний предмет обережно викопали із землі та транспортували для подальшого знищення в умовах спеціалізованого полігону», - заявили у поліції.

Нагадаємо, у ніч проти 28 червня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. 

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поліція Київ

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