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Прикордонник помер від хвороби серця, а родині відмовили у виплаті 15 млн грн через алкоголь у крові — що вирішив суд

18:28, 24 липня 2026 72
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Військовий помер під час відпустки від хвороби серця, але родині відмовили в одноразовій допомозі через алкоголь у крові — суд став на бік сім’ї.
Прикордонник помер від хвороби серця, а родині відмовили у виплаті 15 млн грн через алкоголь у крові — що вирішив суд
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Закарпатський окружний адміністративний суд визнав протиправною відмову Державної прикордонної служби у призначенні одноразової грошової допомоги матері та доньці померлого військовослужбовця. Попри те, що під час судово-токсикологічної експертизи в організмі прикордонника виявили алкоголь, суд дійшов висновку: цього самого по собі недостатньо для відмови у виплаті. Орган влади мав довести, що смерть стала наслідком дій військовослужбовця, вчинених саме у стані алкогольного сп’яніння, однак таких доказів не надав.

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Обставини справи

До суду звернулися мати та донька військовослужбовця Державної прикордонної служби України, яким Адміністрація ДПСУ та прикордонний загін відмовили у призначенні одноразової грошової допомоги після його смерті. Підставою для відмови стало те, що під час розслідування було встановлено: на момент смерті військовослужбовець перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Суд встановив, що прикордонник проходив військову службу з березня 2022 року до липня 2023 року. Під час відпустки за сімейними обставинами його знайшли без ознак життя у квартирі. Судово-медична експертиза визначила причиною смерті гостре порушення кровообігу та кардіоміопатію. Водночас токсикологічне дослідження підтвердило наявність алкоголю в крові та сечі. Кримінальне провадження за фактом смерті було закрито через відсутність складу злочину.

Комісія, яка проводила службове розслідування, дійшла висновку, що випадок смерті стався не під час виконання обов’язків військової служби, а військовослужбовець перебував у стані алкогольного сп’яніння. Саме на цей висновок послалися органи ДПСУ, відмовляючи родині у виплаті допомоги.

Разом із тим Центральна військово-лікарська комісія встановила, що захворювання, яке призвело до смерті військовослужбовця, пов’язане з проходженням військової служби.

Чому суд визнав відмову незаконною

Суд проаналізував положення Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №975.

Ці норми передбачають, що одноразова грошова допомога не призначається, якщо смерть військовослужбовця є наслідком, зокрема, вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння. Водночас суд наголосив: зазначені положення застосовуються лише тоді, коли встановлено, що смерть настала саме внаслідок дій військовослужбовця, вчинених у стані алкогольного сп’яніння. Сам факт виявлення алкоголю в організмі не є безумовною підставою для відмови у призначенні одноразової грошової допомоги.

Суд звернув увагу, що висновок судово-медичної експертизи визначив причиною смерті гостре порушення кровообігу та кардіоміопатію. Висновок токсикологічної експертизи лише підтвердив наявність алкоголю в організмі та не містив висновку про те, що смерть настала внаслідок дій військовослужбовця у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, Центральна ВЛК підтвердила причинний зв’язок захворювання, яке призвело до смерті, з проходженням військової служби.

За висновком суду, Адміністрація ДПСУ та прикордонний загін не довели існування причинно-наслідкового зв’язку між перебуванням військовослужбовця у стані алкогольного сп’яніння та його смертю. Саме тому відмова у призначенні допомоги була визнана незаконною. При цьому суд послався на аналогічні правові висновки Верховного Суду, викладені у постановах від 29 червня 2022 року у справі №640/6477/19 та від 18 березня 2024 року у справі №120/13997/21-а.

Що вирішив суд

Закарпатський окружний адміністративний суд визнав протиправними та скасував рішення Адміністрації ДПСУ і прикордонного загону про відмову матері та доньці загиблого військовослужбовця у призначенні одноразової грошової допомоги. Водночас суд не зобов’язав одразу здійснити виплату.

Натомість суд зобов’язав Адміністрацію ДПСУ повторно розглянути заяви членів сім’ї з урахуванням висновків, викладених у рішенні. Суд зазначив, що під час нового розгляду уповноважений орган має оцінити всі передбачені законом підстави для призначення допомоги та врахувати правову позицію про необхідність встановлення причинно-наслідкового зв’язку між перебуванням військовослужбовця у стані алкогольного сп’яніння та його смертю.

Фактично суд у справі 260/873/26 розмежував дві різні обставини: перебування військовослужбовця у стані алкогольного сп’яніння та смерть як наслідок його дій у такому стані. Лише встановлення другої обставини може бути підставою для відмови у призначенні одноразової грошової допомоги відповідно до статті 16-4 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

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