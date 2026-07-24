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Новий закон про теплопостачання: як вплине на тарифи на тепло, облік та якість послуг

15:33, 24 липня 2026 32
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Закон передбачає обов'язкове встановлення індивідуальних теплових пунктів, новий підхід до формування тарифів на тепло, а також заходи для модернізації теплової інфраструктури та підвищення енергоефективності.
Новий закон про теплопостачання: як вплине на тарифи на тепло, облік та якість послуг
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, спрямований на підтримку розвитку ефективного теплопостачання № 4937-ІХ (законопроєкт № 14067).

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Документ передбачає обов’язкове встановлення індивідуальних теплових пунктів у будівлях, підключених до мереж централізованого теплопостачання, що дозволить регулювати та обліковувати тепло. Це створює умови для підвищення якості послуг, енергоефективності та залучення інвестицій.

Законом також закріплено підтримку централізованого теплопостачання як сфери державного інтересу, удосконалено конкурентні засади у сфері теплопостачання, створено правові умови для розвитку інвестиційних програм із модернізації теплової інфраструктури та стимулювання використання відновлюваних джерел енергії й когенерації.

Крім того, Закон змінює підхід до формування тарифів: витрати на встановлення індивідуальних теплових пунктів враховуватимуться у тарифі на транспортування теплової енергії. Також визначено відповідальність теплотранспортуючих організацій за обслуговування таких пунктів.

Реалізація Закону має сприяти модернізації теплової інфраструктури, скороченню енергоспоживання та підвищенню надійності теплопостачання.

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