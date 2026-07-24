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Новый закон о теплоснабжении: как повлияет на тарифы на тепло, учет и качество услуг

15:33, 24 июля 2026 33
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Закон предусматривает обязательную установку индивидуальных тепловых пунктов, новый подход к формированию тарифов на тепло, а также меры по модернизации тепловой инфраструктуры и повышению энергоэффективности.
Новый закон о теплоснабжении: как повлияет на тарифы на тепло, учет и качество услуг
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, направленный на поддержку развития эффективного теплоснабжения № 4937-IX (законопроект № 14067).

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Документ предусматривает обязательную установку индивидуальных тепловых пунктов в зданиях, подключенных к сетям централизованного теплоснабжения, что позволит регулировать и учитывать потребление тепла. Это создает условия для повышения качества услуг, энергоэффективности и привлечения инвестиций.

Законом также закреплена поддержка централизованного теплоснабжения как сферы государственного интереса, усовершенствованы конкурентные принципы в сфере теплоснабжения, созданы правовые условия для развития инвестиционных программ по модернизации тепловой инфраструктуры и стимулирования использования возобновляемых источников энергии и когенерации.

Кроме того, Закон меняет подход к формированию тарифов: расходы на установку индивидуальных тепловых пунктов будут учитываться в тарифе на транспортировку тепловой энергии. Также определена ответственность теплотранспортирующих организаций за обслуживание таких пунктов.

Реализация Закона должна способствовать модернизации тепловой инфраструктуры, сокращению энергопотребления и повышению надежности теплоснабжения.

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