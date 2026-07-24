В Хмельницкой области мать довела дочь до реанимации из-за самолечения — суд вынес приговор

В суде женщина полностью признала свою вину и объяснила, что хотела самостоятельно вылечить дочь и не собиралась наносить ей вреда.

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В Нетешине Хмельницкой области суд признал виновной мать, которая вовремя не обратилась за медицинской помощью для своей 15-летней дочери. Из-за длительного самолечения состояние ребенка ухудшилось, и девочка оказалась в реанимации с тяжелым сепсисом.

Как сообщили в прокуратуре Хмельницкой области, инцидент произошел в феврале. Подросток пожаловалась 50-летней матери на плохое самочувствие, однако женщина решила лечить ребенка самостоятельно.

Несмотря на то, что состояние дочери не улучшалось, мать не обращалась к врачам. Только в апреле, когда здоровье девочки резко ухудшилось, она вызвала скорую помощь.

Медики госпитализировали подростка в реанимацию. У нее диагностировали тяжелый сепсис, который мог привести к нарушению работы внутренних органов, а также обнаружили многочисленные некротические раны.

Во время судебного рассмотрения женщина признала свою вину и раскаялась. Ее признали виновной в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком по статье 166 Уголовного кодекса Украины.

Суд назначил матери наказание в виде двух лет ограничения свободы с испытательным сроком на один год.

Сейчас состояние девочки улучшилось, однако она продолжает лечение. Она заявила, что хочет и дальше жить с матерью. Семья будет находиться под контролем социальных служб.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ошибки в сфере здравоохранения могут иметь серьезные последствия — от ухудшения состояния пациента до потери трудоспособности или необходимости длительного лечения. При этом не каждый неблагоприятный результат лечения автоматически свидетельствует о нарушениях со стороны врача. Если же действия или бездействие медицинского работника нанесли вред здоровью человека, пациент имеет право требовать возмещения причиненного ущерба и привлечения виновных к ответственности. Специалисты объяснили, что считается врачебной ошибкой, какие виды ответственности могут наступать для медиков и какие шаги необходимо предпринять для защиты своих прав.