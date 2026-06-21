  1. В Украине

Неправильный диагноз или лечение: когда медик несет ответственность и как получить компенсацию

10:17, 21 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Неправильный диагноз, ошибочное лечение или бездействие медика могут стать основанием для обращения в суд и взыскания компенсации.
Неправильный диагноз или лечение: когда медик несет ответственность и как получить компенсацию
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ошибки в сфере здравоохранения могут иметь серьезные последствия — от ухудшения состояния пациента до утраты трудоспособности или необходимости длительного лечения. В то же время не каждый неблагоприятный результат лечения автоматически свидетельствует о нарушении со стороны врача. Если же действия или бездействие медицинского работника нанесли вред здоровью человека, пациент имеет право требовать возмещения причиненного ущерба и привлечения виновных к ответственности. Специалисты объяснили, что считается врачебной ошибкой, какие виды ответственности могут наступать для медиков и какие шаги необходимо предпринять для защиты своих прав.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Что считается врачебной ошибкой

Действующее законодательство Украины не содержит официального определения термина «врачебная ошибка».

В то же время под врачебной ошибкой обычно понимают действия или бездействие медицинского работника, которые привели к причинению вреда здоровью пациента.

В случае установления такого факта медицинский работник может быть привлечен к ответственности, а пациент получает право требовать компенсацию причиненного вреда.

Какую ответственность может нести медик

В зависимости от обстоятельств дела и тяжести последствий для пациента за врачебную ошибку может наступать:

  • гражданская ответственность;
  • административная ответственность;
  • уголовная ответственность.

В то же время законодательство предусматривает исключения. Медицинский работник не несет ответственности, если пациент самостоятельно нарушил назначенный режим лечения или отказался от прохождения лечения.

Что делать пациенту в случае врачебной ошибки

Если человек считает, что его здоровью был причинен вред вследствие неправомерных действий или бездействия медицинского работника, специалисты советуют действовать поэтапно.

В частности, необходимо:

  • обратиться с заявлением к руководству медицинского учреждения;
  • подать жалобу в департамент здравоохранения или Министерство здравоохранения Украины;
  • сообщить в правоохранительные органы, если последствиями стали увечье, утрата трудоспособности или другие тяжкие повреждения;
  • обратиться в суд с требованием о возмещении причиненного вреда.

Какую информацию необходимо указать в жалобе или заявлении

При подготовке обращения рекомендуется указать:

  • краткое описание обстоятельств события;
  • имеющиеся доказательства возможной врачебной ошибки;
  • конкретные требования о возмещении вреда.

Доказательствами могут быть, в частности, неправильно установленный диагноз, ошибочно назначенное лечение, неправильная трактовка результатов лабораторных или других диагностических исследований, а также другие документы или материалы, подтверждающие нарушение.

Какую компенсацию можно получить

В случае доказательства факта врачебной ошибки пациент имеет право требовать возмещения как материального, так и морального вреда.

К материальному вреду могут относиться:

  • расходы на лечение;
  • расходы на реабилитацию;
  • другие документально подтвержденные расходы, связанные с ухудшением состояния здоровья.

Для подтверждения таких требований могут понадобиться чеки, квитанции, медицинские документы, заключения экспертиз и другие доказательства.

Также можно требовать компенсацию морального вреда, если вследствие врачебной ошибки человек испытал физические или эмоциональные страдания, пережил унижение чести и достоинства либо другие негативные последствия неимущественного характера.

Размер морального вреда определяется в исковом заявлении, однако окончательное решение относительно суммы компенсации принимает суд с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

моральный ущерб компенсация больница

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд объяснил, когда ПФУ может отменить индексацию военной пенсии

Может ли Пенсионный фонд законно прекратить выплату индексации после того, как военный выиграл суд по перерасчету денежного довольствия.

За размещение фото чужого ребенка в соцсетях могут подать в суд: когда пост заканчивается компенсацией ущерба

Украинцам стоит дважды подумать перед публикацией в Instagram или Facebook фотографий чужих детей: ЕСПЧ признал такие публикации нарушением права на частную жизнь.

Подкуп без передачи денег может утратить статус более тяжкого преступления — что не так с изменениями в Уголовный кодекс

В законопроекте о подкупе должностных лиц может сузиться ответственность: предложение и обещание взятки выпадают из более тяжких составов.

Верховный Суд отменил приговор за уклонение от мобилизации из-за нарушений ВЛК

Является ли отказ от повестки преступлением, если военнообязанный оспаривает свое состояние здоровья.

Норму об «украинофобии» могут не поддержать из-за риска дублирования действующих положений Уголовного кодекса

В Раде раскритиковали инициативу по криминализации «украинофобии», указав на дублирование действующих норм УК и слабое обоснование.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]