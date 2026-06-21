Неправильный диагноз или лечение: когда медик несет ответственность и как получить компенсацию
Ошибки в сфере здравоохранения могут иметь серьезные последствия — от ухудшения состояния пациента до утраты трудоспособности или необходимости длительного лечения. В то же время не каждый неблагоприятный результат лечения автоматически свидетельствует о нарушении со стороны врача. Если же действия или бездействие медицинского работника нанесли вред здоровью человека, пациент имеет право требовать возмещения причиненного ущерба и привлечения виновных к ответственности. Специалисты объяснили, что считается врачебной ошибкой, какие виды ответственности могут наступать для медиков и какие шаги необходимо предпринять для защиты своих прав.
Что считается врачебной ошибкой
Действующее законодательство Украины не содержит официального определения термина «врачебная ошибка».
В то же время под врачебной ошибкой обычно понимают действия или бездействие медицинского работника, которые привели к причинению вреда здоровью пациента.
В случае установления такого факта медицинский работник может быть привлечен к ответственности, а пациент получает право требовать компенсацию причиненного вреда.
Какую ответственность может нести медик
В зависимости от обстоятельств дела и тяжести последствий для пациента за врачебную ошибку может наступать:
- гражданская ответственность;
- административная ответственность;
- уголовная ответственность.
В то же время законодательство предусматривает исключения. Медицинский работник не несет ответственности, если пациент самостоятельно нарушил назначенный режим лечения или отказался от прохождения лечения.
Что делать пациенту в случае врачебной ошибки
Если человек считает, что его здоровью был причинен вред вследствие неправомерных действий или бездействия медицинского работника, специалисты советуют действовать поэтапно.
В частности, необходимо:
- обратиться с заявлением к руководству медицинского учреждения;
- подать жалобу в департамент здравоохранения или Министерство здравоохранения Украины;
- сообщить в правоохранительные органы, если последствиями стали увечье, утрата трудоспособности или другие тяжкие повреждения;
- обратиться в суд с требованием о возмещении причиненного вреда.
Какую информацию необходимо указать в жалобе или заявлении
При подготовке обращения рекомендуется указать:
- краткое описание обстоятельств события;
- имеющиеся доказательства возможной врачебной ошибки;
- конкретные требования о возмещении вреда.
Доказательствами могут быть, в частности, неправильно установленный диагноз, ошибочно назначенное лечение, неправильная трактовка результатов лабораторных или других диагностических исследований, а также другие документы или материалы, подтверждающие нарушение.
Какую компенсацию можно получить
В случае доказательства факта врачебной ошибки пациент имеет право требовать возмещения как материального, так и морального вреда.
К материальному вреду могут относиться:
- расходы на лечение;
- расходы на реабилитацию;
- другие документально подтвержденные расходы, связанные с ухудшением состояния здоровья.
Для подтверждения таких требований могут понадобиться чеки, квитанции, медицинские документы, заключения экспертиз и другие доказательства.
Также можно требовать компенсацию морального вреда, если вследствие врачебной ошибки человек испытал физические или эмоциональные страдания, пережил унижение чести и достоинства либо другие негативные последствия неимущественного характера.
Размер морального вреда определяется в исковом заявлении, однако окончательное решение относительно суммы компенсации принимает суд с учетом всех обстоятельств конкретного дела.
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