Неправильный диагноз или лечение: когда медик несет ответственность и как получить компенсацию

Неправильный диагноз, ошибочное лечение или бездействие медика могут стать основанием для обращения в суд и взыскания компенсации.

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Ошибки в сфере здравоохранения могут иметь серьезные последствия — от ухудшения состояния пациента до утраты трудоспособности или необходимости длительного лечения. В то же время не каждый неблагоприятный результат лечения автоматически свидетельствует о нарушении со стороны врача. Если же действия или бездействие медицинского работника нанесли вред здоровью человека, пациент имеет право требовать возмещения причиненного ущерба и привлечения виновных к ответственности. Специалисты объяснили, что считается врачебной ошибкой, какие виды ответственности могут наступать для медиков и какие шаги необходимо предпринять для защиты своих прав.

Что считается врачебной ошибкой

Действующее законодательство Украины не содержит официального определения термина «врачебная ошибка».

В то же время под врачебной ошибкой обычно понимают действия или бездействие медицинского работника, которые привели к причинению вреда здоровью пациента.

В случае установления такого факта медицинский работник может быть привлечен к ответственности, а пациент получает право требовать компенсацию причиненного вреда.

Какую ответственность может нести медик

В зависимости от обстоятельств дела и тяжести последствий для пациента за врачебную ошибку может наступать:

гражданская ответственность;

административная ответственность;

уголовная ответственность.

В то же время законодательство предусматривает исключения. Медицинский работник не несет ответственности, если пациент самостоятельно нарушил назначенный режим лечения или отказался от прохождения лечения.

Что делать пациенту в случае врачебной ошибки

Если человек считает, что его здоровью был причинен вред вследствие неправомерных действий или бездействия медицинского работника, специалисты советуют действовать поэтапно.

В частности, необходимо:

обратиться с заявлением к руководству медицинского учреждения;

подать жалобу в департамент здравоохранения или Министерство здравоохранения Украины;

сообщить в правоохранительные органы, если последствиями стали увечье, утрата трудоспособности или другие тяжкие повреждения;

обратиться в суд с требованием о возмещении причиненного вреда.

Какую информацию необходимо указать в жалобе или заявлении

При подготовке обращения рекомендуется указать:

краткое описание обстоятельств события;

имеющиеся доказательства возможной врачебной ошибки;

конкретные требования о возмещении вреда.

Доказательствами могут быть, в частности, неправильно установленный диагноз, ошибочно назначенное лечение, неправильная трактовка результатов лабораторных или других диагностических исследований, а также другие документы или материалы, подтверждающие нарушение.

Какую компенсацию можно получить

В случае доказательства факта врачебной ошибки пациент имеет право требовать возмещения как материального, так и морального вреда.

К материальному вреду могут относиться:

расходы на лечение;

расходы на реабилитацию;

другие документально подтвержденные расходы, связанные с ухудшением состояния здоровья.

Для подтверждения таких требований могут понадобиться чеки, квитанции, медицинские документы, заключения экспертиз и другие доказательства.

Также можно требовать компенсацию морального вреда, если вследствие врачебной ошибки человек испытал физические или эмоциональные страдания, пережил унижение чести и достоинства либо другие негативные последствия неимущественного характера.

Размер морального вреда определяется в исковом заявлении, однако окончательное решение относительно суммы компенсации принимает суд с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

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