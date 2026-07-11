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Apple подала иск против OpenAI: компанию обвинили в хищении коммерческих тайн

17:19, 11 июля 2026
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Apple обвинила OpenAI и двух бывших сотрудников компании в незаконном использовании конфиденциальной информации о своих технологиях и разработках.
Apple подала иск против OpenAI: компанию обвинили в хищении коммерческих тайн
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Apple подала иск в федеральный суд Северного округа Калифорнии против OpenAI, обвинив компанию в краже коммерческой тайны и конфиденциальной информации о своих еще не представленных технологиях. Об этом сообщает MacRumors.

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В чём заключаются обвинения

В иске Apple заявляет, что обнаружила доказательства многомесячной схемы незаконного получения конфиденциальной информации. По утверждению компании, руководитель аппаратного подразделения OpenAI и бывший дизайнер Apple Тан Тан, а также бывший инженер-электрик Apple Чанг Лю вовлекали сотрудников Apple, проходивших собеседования в OpenAI, в передачу сведений о еще не выпущенных устройствах, компонентах, производственных процессах и взаимодействии с поставщиками.

В заявлении для MacRumors Apple подчеркнула, что подала иск для защиты труда своих сотрудников и интеллектуальной собственности.

Apple заявляет об обходе процедур безопасности

По данным компании, Тан использовал знание внутренних процедур увольнения сотрудников Apple, чтобы помогать будущим сотрудникам OpenAI избегать проверок при переходе в новую компанию.

В иске также указано, что после увольнения Тан неправомерно сохранил внутренний документ Apple с ограниченным доступом, в котором описывались процедуры безопасности при увольнении сотрудников. По утверждению Apple, этот документ распространялся среди новых сотрудников OpenAI ещё до их официального увольнения из Apple, чтобы они могли заранее ознакомиться с протоколами безопасности и обойти их.

Компания утверждает, что расследование выявило системную практику обхода внутренних механизмов защиты конфиденциальной информации сотрудниками, переходившими в OpenAI.

Использование конфиденциальных данных

Apple заявляет, что новые сотрудники OpenAI после увольнения отправляли конфиденциальную информацию по электронной почте, а также использовали знания о коммерческих тайнах компании для разработки аппаратного обеспечения OpenAI.

В иске также указано, что OpenAI якобы использовала конфиденциальную информацию о поставщиках Apple при работе над собственным устройством с искусственным интеллектом. По утверждению Apple, одна из компаний-поставщиков была введена в заблуждение относительно права OpenAI использовать технологию обработки металла, которая является коммерческой тайной Apple.

Кроме того, Apple утверждает, что Тан просил одну из сотрудниц принести на собеседование детали разработок, над которыми она работала, в частности аккумуляторы, системы SIP, логические платы и другие компоненты. По данным компании, подобные просьбы получали и другие кандидаты в OpenAI.

Отдельные претензии к бывшему инженеру

По версии Apple, Чанг Лю после увольнения оставил у себя служебный ноутбук и воспользовался уязвимостью системы для скачивания десятков конфиденциальных документов уже во время работы в OpenAI.

Также в иске отмечается, что Лю поддерживал связь с сотрудницей Apple Ю-Тин «Алиссой» Пен, которая якобы передавала ему информацию о внутренних проектах, решениях поставщиков и технических деталях компании.

Apple требует запретить использование своих технологий

Компания заявляет, что аппаратное направление OpenAI построено на незаконно полученных коммерческих тайнах Apple, и обвиняет руководство OpenAI в создании культуры незаконного использования конфиденциальной информации.

В иске также указано, что Apple обращалась к OpenAI еще в феврале после выявления возможного нарушения, однако ответа не получила, после чего начала собственное расследование.

Apple просит суд запретить OpenAI владеть, использовать или раскрывать технологии компании, а также взыскать убытки, размер которых должен определить суд. Отдельно иски поданы против Тана и Лю за нарушение условий контрактов с Apple.

В то же время в иске отмечается, что дело не касается действующего партнерства Apple и OpenAI по интеграции ChatGPT с Siri. Имена генерального директора OpenAI Сэма Альтмана и бывшего главного дизайнера Apple Джона Айва упоминаются в материалах дела, однако они не являются ответчиками, а Apple не утверждает об их причастности к возможным нарушениям.

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