Apple подала до суду на OpenAI: компанію звинуватили у викраденні комерційних таємниць

Apple звинуватила OpenAI та двох колишніх співробітників компанії у незаконному використанні конфіденційної інформації про власні технології та розробки.

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Apple подала позов до федерального суду Північного округу Каліфорнії проти OpenAI, звинувативши компанію у викраденні комерційної таємниці та конфіденційної інформації щодо своїх ще не представлених технологій. Про це повідомляє MacRumors.

У чому полягають звинувачення

У позові Apple заявляє, що виявила докази багатомісячної схеми незаконного отримання конфіденційної інформації. За твердженням компанії, керівник апаратного підрозділу OpenAI та колишній дизайнер Apple Тан Тан, а також колишній інженер-електрик Apple Чанг Лю залучали співробітників Apple, які проходили співбесіди до OpenAI, до передачі відомостей про ще не випущені пристрої, компоненти, виробничі процеси та взаємодію з постачальниками.

У заяві для MacRumors Apple наголосила, що подала позов для захисту праці своїх співробітників та інтелектуальної власності.

Apple заявляє про обхід процедур безпеки

За даними компанії, Тан використовував знання внутрішніх процедур звільнення співробітників Apple, щоб допомагати майбутнім працівникам OpenAI уникати перевірок під час переходу до нової компанії.

У позові також зазначено, що після звільнення Тан неправомірно зберіг внутрішній документ Apple з обмеженим доступом, який описував процедури безпеки під час звільнення співробітників. За твердженням Apple, цей документ поширювали серед нових працівників OpenAI ще до їхнього офіційного звільнення з Apple, щоб вони могли заздалегідь ознайомитися з протоколами безпеки та обійти їх.

Компанія стверджує, що розслідування виявило системну практику обходу внутрішніх механізмів захисту конфіденційної інформації співробітниками, які переходили до OpenAI.

Використання конфіденційних даних

Apple заявляє, що нові працівники OpenAI після звільнення надсилали конфіденційну інформацію електронною поштою, а також використовували знання про комерційні таємниці компанії для розробки апаратного забезпечення OpenAI.

У позові також зазначено, що OpenAI нібито використовувала конфіденційну інформацію про постачальників Apple під час роботи над власним пристроєм зі штучним інтелектом. За твердженням Apple, одна з компаній-постачальників була введена в оману щодо права OpenAI використовувати технологію обробки металу, яка є комерційною таємницею Apple.

Крім того, Apple стверджує, що Тан просив одну зі співробітниць принести на співбесіду деталі розробок, над якими вона працювала, зокрема акумулятори, системи SIP, логічні плати та інші компоненти. За даними компанії, подібні прохання отримували й інші кандидати до OpenAI.

Окремі претензії до колишнього інженера

За версією Apple, Чанг Лю після звільнення залишив у себе службовий ноутбук та використав вразливість системи для завантаження десятків конфіденційних документів уже під час роботи в OpenAI.

Також у позові зазначається, що Лю підтримував зв'язок зі співробітницею Apple Ю-Тін «Аліссою» Пен, яка нібито передавала йому інформацію про внутрішні проєкти, рішення постачальників та технічні деталі компанії.

Apple вимагає заборонити використання своїх технологій

Компанія заявляє, що апаратний напрям OpenAI побудований на незаконно отриманих комерційних таємницях Apple та звинувачує керівництво OpenAI у створенні культури незаконного використання конфіденційної інформації.

У позові також зазначено, що Apple зверталася до OpenAI ще в лютому після виявлення можливого порушення, однак відповіді не отримала, після чого розпочала власне розслідування.

Apple просить суд заборонити OpenAI володіти, використовувати або розкривати технології компанії, а також стягнути збитки, розмір яких має визначити суд. Окремо позови подані проти Тана та Лю за порушення умов контрактів із Apple.

Водночас у позові зазначається, що справа не стосується чинного партнерства Apple та OpenAI щодо інтеграції ChatGPT із Siri. Імена генерального директора OpenAI Сема Альтмана та колишнього головного дизайнера Apple Джоні Айва згадуються у матеріалах справи, однак відповідачами вони не є, а Apple не стверджує про їхню причетність до ймовірних порушень.

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