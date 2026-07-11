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Інфляція сповільнилася, але хліб і олія дорожчають: як змінилися ціни на продукти

16:37, 11 липня 2026
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Річна інфляція в Україні у червні сповільнилася до 7,2%, однак окремі продукти та послуги продовжили дорожчати.
Інфляція сповільнилася, але хліб і олія дорожчають: як змінилися ціни на продукти
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У червні 2026 року річна інфляція в Україні сповільнилася до 7,2% проти 8,2% у травні. Про це, посилаючись на дані Державної служби статистики, повідомили у Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

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Там звернули увагу, що торік інфляція була значно вищою. Так, у квітні 2025 року вона становила 15,1%, у травні — 15,9%, а у червні — 14,3%.

Зазначається, що в червні порівняно з травнем ціни на продукти харчування та безалкогольні напої загалом знизилися на 0,8%.

Найбільше за місяць подорожчали соняшникова олія (+1,7%), риба та рибопродукти (+1,6%), макаронні вироби (+1,5%), хліб (+1%) і вершкове масло (+0,5%). Водночас суттєво подешевшали яйця (-27,8%), овочі (-3,7%), фрукти (-1,3%), цукор (-0,8%) та молоко (-0,5%).

Попри місячне здешевлення окремих продуктів, у річному вимірі продуктовий кошик подорожчав на 5,6%. Найбільше за останній рік зросли ціни на рибу та рибопродукти (+21,6%), соняшникову олію (+20,8%), хліб і хлібопродукти (+19,4%), хліб (+15,7%) та макаронні вироби (+10,8%). Водночас яйця стали дешевшими на 19,4%, овочі — на 12,8%, цукор — на 11,2%, а фрукти — на 9,3%.

У податковому комітеті також звернули увагу на зміни вартості окремих товарів і послуг у червні. Зокрема, найбільше подорожчали послуги водопостачання (+15,3%), каналізації (+14,6%) та залізничні пасажирські перевезення (+3,4%). Водночас одяг і взуття подешевшали на 2,3%, а паливо та мастила — на 1,6%.

У річному вимірі найбільше зростання цін зафіксовано на паливо та мастила (+33,4%) і залізничний пасажирський транспорт (+12,9%).

У комітеті наголосили, що річна інфляція в Україні знижується вже другий місяць поспіль: після 8,6% у квітні вона становила 8,2% у травні та 7,2% у червні.

Водночас там зауважили, що тенденція до уповільнення інфляції може виявитися нетривалою. Серед факторів ризику названо триваючу війну, високі світові ціни на нафту та можливі економічні виклики під час наступного опалювального сезону. У зв'язку з цим у комітеті вважають важливим підтримувати купівельну спроможність населення та забезпечувати підвищення соціальних стандартів.

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