У Венесуелі понад 4 тисячі людей загинули через землетруси: що відомо про наслідки

Кількість жертв потужних землетрусів у Венесуелі зросла до 4 118 осіб, ще 16 740 людей отримали поранення.

фото: Associated Press

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Унаслідок потужних землетрусів у Венесуелі загинули щонайменше 4 118 людей, ще 16 740 осіб зазнали поранень. Про це повідомляє The Guardian.

За словами голови парламенту Венесуели Хорхе Родрігеса, офіційні пошуково-рятувальні роботи вже завершено. Водночас родичі людей, які вважаються зниклими безвісти, продовжують самостійно розбирати завали, сподіваючись знайти тіла своїх близьких для належного поховання.

У п'ятницю в центральній частині Каракаса також було зафіксовано землетрус магнітудою 3,0, який спричинив нетривалу паніку серед населення. Через підземні поштовхи людей евакуювали з низки будівель.

Після завершення рятувальної операції країна переходить до етапу відновлення. За оцінкою Управління ООН зі зменшення ризику лих (UNDRR), прямі збитки, завдані житловому фонду та інфраструктурі, становлять близько 37 млрд доларів.

Тимчасова президентка Венесуели Делсі Родрігес закликала міжнародну спільноту розблокувати державні активи, заморожені за кордоном, щоб спрямувати їх на відбудову. Зокрема, вона повідомила, що звернулася до короля Великої Британії Карла III з проханням дозволити використання приблизно 30 тонн венесуельського золота, яке перебуває під санкційними обмеженнями.

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