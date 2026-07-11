  1. У світі

У Венесуелі понад 4 тисячі людей загинули через землетруси: що відомо про наслідки

17:37, 11 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кількість жертв потужних землетрусів у Венесуелі зросла до 4 118 осіб, ще 16 740 людей отримали поранення.
У Венесуелі понад 4 тисячі людей загинули через землетруси: що відомо про наслідки
фото: Associated Press
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Унаслідок потужних землетрусів у Венесуелі загинули щонайменше 4 118 людей, ще 16 740 осіб зазнали поранень. Про це повідомляє The Guardian.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами голови парламенту Венесуели Хорхе Родрігеса, офіційні пошуково-рятувальні роботи вже завершено. Водночас родичі людей, які вважаються зниклими безвісти, продовжують самостійно розбирати завали, сподіваючись знайти тіла своїх близьких для належного поховання.

У п'ятницю в центральній частині Каракаса також було зафіксовано землетрус магнітудою 3,0, який спричинив нетривалу паніку серед населення. Через підземні поштовхи людей евакуювали з низки будівель.

Після завершення рятувальної операції країна переходить до етапу відновлення. За оцінкою Управління ООН зі зменшення ризику лих (UNDRR), прямі збитки, завдані житловому фонду та інфраструктурі, становлять близько 37 млрд доларів.

Тимчасова президентка Венесуели Делсі Родрігес закликала міжнародну спільноту розблокувати державні активи, заморожені за кордоном, щоб спрямувати їх на відбудову. Зокрема, вона повідомила, що звернулася до короля Великої Британії Карла III з проханням дозволити використання приблизно 30 тонн венесуельського золота, яке перебуває під санкційними обмеженнями.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Венесуела землетрус

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Перші рішення Верховного Суду щодо OnlyFans: чому «листа з Великої Британії» замало для мільйонних штрафів ДПС

Верховний Суд розмежував податкову інформацію та доказ отримання доходу, поклавши обов'язок підтвердження реальних транзакцій на податкову.

ТЦК доведеться виправляти помилки в «Оберіг» та Резерв+: огляд судових кейсів липня

Від автоматичного взяття на облік недієздатних до багатотисячних штрафів без належного оповіщення: судова система продовжує виправляти перекоси мобілізаційного законодавства.

Чи можуть забрати квартиру або арештувати рахунки: головні питання про борги у воєнний стан

За яких умов боржник ризикує втратити квартиру, які рахунки можуть бути арештовані та які гарантії діють під час воєнного стану.

Після конфлікту із сусідкою у Viber-чаті військовий пішов до суду: як ВС оцінив емоційні висловлювання у чаті сусідів

200 тисяч гривень за повідомлення у Viber-чаті сусідів: Верховний Суд залишив без задоволення позов військового.

Російська музика в автомобілі й сторіз у TikTok: де закінчується особисте життя і починається відповідальність

Чи вважається сторіз у соціальних мережах публічним поширенням музичного твору та які саме обмеження сьогодні встановлені українським законодавством?

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]