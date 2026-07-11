Без повірки лічильників суми в платіжках можуть зрости: кого це стосується

Власники газових та електролічильників повинні стежити за строками їх повірки.

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Власники побутових лічильників газу та електроенергії повинні проходити їх періодичну повірку. Якщо прилад вчасно не перевірити, розрахунок за спожиті ресурси здійснюватиметься не за фактичними показниками, а за середнім обсягом споживання за аналогічний період. Через це суми у платіжках можуть суттєво збільшитися.

Такі вимоги передбачені статтею 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», яка зобов’язує проводити періодичну повірку побутових лічильників, а також їх перевірку після ремонту.

Хто оплачує повірку

Споживачам оплачувати такі роботи не потрібно. Витрати на проведення повірки, технічне обслуговування, ремонт, демонтаж, транспортування та повторне встановлення приладів покладаються на операторів газорозподільних мереж і операторів систем розподілу електроенергії.

Саме ці підприємства відповідають і за дотримання строків проведення повірки та належне технічне обслуговування засобів обліку.

Як часто потрібно проводити повірку

Для різних приладів законодавство встановлює різні міжповірочні інтервали.

Газові лічильники та пристрої перетворення об’єму газу:

клас точності 1,0 — один раз на два роки;

клас точності 1,5 — один раз на вісім років.

Лічильники електроенергії перевіряються один раз на чотири роки.

Для газових лічильників, строк повірки яких настав після завершення опалювального сезону, роботи мають бути виконані протягом трьох місяців.

Як нараховують оплату, поки лічильник перебуває на повірці

Якщо після демонтажу газового лічильника неможливо одразу встановити інший прилад обліку, споживачу нараховуватимуть плату за середньомісячним або середньодобовим обсягом споживання за аналогічний період попереднього року.

Якщо прилад працював менше шести місяців, для розрахунків використовують фактичний період його експлуатації.

Що відбувається після зняття газового лічильника

Після демонтажу оператор газорозподільної мережі повинен протягом двох місяців повернути прилад після повірки або встановити інший залежно від результатів перевірки.

Можливі кілька варіантів:

якщо лічильник належить оператору ГРМ, він за власний рахунок встановлює інший розрахунковий прилад не пізніше ніж через два місяці;

якщо прилад є власністю споживача та успішно пройшов повірку, його мають повернути й повторно встановити у той самий строк;

якщо лічильник визнано непридатним, оператор визначає, чи є сенс його ремонтувати.

У разі, коли ремонт можливий, після відновлення прилад повертають власнику та встановлюють на місце протягом двох місяців.

Якщо ремонт є економічно недоцільним, оператор ГРМ повинен не пізніше ніж через 15 робочих днів (але в будь-якому разі не пізніше двох місяців із дати демонтажу) безкоштовно встановити власний лічильник аналогічного типу. Старий прилад повертають споживачу разом із письмовим обґрунтуванням причин його непридатності.

У такій ситуації відмовитися від встановлення лічильника, який надає оператор ГРМ, споживач не може.

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