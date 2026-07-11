На Черкащині військовослужбовця засудили до 7 років за смертельну ДТП у стані сп'яніння

Черкаський районний суд визнав винним військовослужбовця, який у стані алкогольного сп'яніння скоїв смертельну ДТП, унаслідок якої загинула жінка.

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Черкаський районний суд Черкаської області виніс вирок у справі про смертельну дорожньо-транспортну пригоду, жертвою якої стала жінка.

За рішенням суду, військовослужбовця, який перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння, визнано винним у скоєнні аварії. Йому призначено покарання у вигляді семи років позбавлення волі. Про ухвалене рішення повідомила пресслужба суду.

Обставини справи №707/1354/2

Як встановив суд, обвинувачений керував автомобілем Hyundai Santa Fe, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння — вміст алкоголю в його крові становив 2,27 проміле. Рухаючись вулицею Перемоги в селі Слобода Черкаського району, зі сторони вулиці Чигиринський Шлях у напрямку до вулиці Надії Крупської, поблизу будинку №7, водій проявив неуважність та порушив низку вимог Правил дорожнього руху України, зокрема пункти 2.3 (б), 2.9 (а), 10.1 та 10.2.

Грубо порушуючи вказані правила безпеки дорожнього руху, проявляючи крайню неуважність до дорожньої обстановки та її змінам, не впевнився в безпеці свого руху, не дав дорогу пішоходам, що рухалися в зустрічному напрямку за межами проїзної частини, змінив напрямок свого руху ліворуч, виїхав за межі лівого краю проїзної частини по напрямку руху до вулиці Надії Крупської, та допустив наїзд на двох пішоходів.

Внаслідок наїзду одна з потерпілих отримала тяжкі травми, від яких померла в лікарні; вона залишила після себе чоловіка та шістьох дітей. Друга жінка отримала перелом і травму коліна. Одразу після ДТП водій допомоги постраждалим не надав. За словами потерпілої, яка вижила, він відмовився викликати поліцію та швидку, а його супутник забрав у неї телефон, щоб вона не змогла це зробити сама. Про подію повідомили лише після того, як жінці вдалося дістатися до телефону.

У суді обвинувачений визнав провину лише частково: підтвердив, що сів за кермо нетверезим, але стверджував, що потерпіла нібито несподівано вибігла на проїзну частину. Суд відхилив ці покази як спробу уникнути відповідальності - вони суперечили показам потерпілої, протоколу огляду місця події та висновкам експертиз, які встановили справний технічний стан автомобіля і те, що жінки рухалися узбіччям, а не проїзною частиною. Дії водія суд кваліфікував за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху особою в стані сп'яніння, що спричинило смерть людини. Ця стаття передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом на такий самий строк.

Рішення суду

Призначаючи покарання, суд не встановив ані пом'якшуючих, ані обтяжуючих обставин. Разом з тим враховано, що чоловік раніше не мав судимостей, є учасником бойових дій і нагороджений відзнакою «Знак Доблесті», це дозволило суду обрати покарання, наближене до нижньої межі санкції: 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 6 років.

Суд також зазначив, що закон прямо забороняє звільнення від такого покарання з випробуванням, а часткове визнання вини за відсутності реального каяття не може бути підставою для його пом'якшення.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено до набрання вироком законної сили.

Захищаючи права постраждалої родини, суд частково задовольнив цивільний позов чоловіка загиблої: стягнув із засудженого 1,5 мільйона гривень моральної шкоди та 15 600 гривень матеріальної шкоди на відшкодування витрат на поховання. Також з нього стягнуто судові витрати на проведення експертиз.

Ця справа черговий приклад того, до яких трагічних наслідків призводить керування транспортом у стані сп'яніння. Обвинувачений уже притягувався до адміністративної відповідальності за подібне порушення й був позбавлений права керування, однак це не зупинило його. Вирок суду покликаний не лише покарати винного, а й нагадати всім учасникам дорожнього руху про ціну необережності за кермом.

Вирок суду не набрав законної сили. Його може бути оскаржено протягом тридцяти днів до Черкаського апеляційного суду.

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