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В Черкасской области военнослужащего приговорили к 7 годам за смертельное ДТП в состоянии опьянения

17:01, 11 июля 2026
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Черкасский районный суд признал виновным военнослужащего, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП, в результате которого погибла женщина.
В Черкасской области военнослужащего приговорили к 7 годам за смертельное ДТП в состоянии опьянения
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Черкасский районный суд Черкасской области вынес приговор по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии, жертвой которого стала женщина.

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По решению суда военнослужащий, который находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, признан виновным в совершении аварии. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Обстоятельства дела №707/1354/2

Как установил суд, обвиняемый управлял автомобилем Hyundai Santa Fe, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения — содержание алкоголя в его крови составляло 2,27 промилле. Двигаясь по улице Победы в селе Слобода Черкасского района со стороны улицы Чигиринский Шлях в направлении улицы Надежды Крупской, возле дома №7, водитель проявил невнимательность и нарушил ряд требований Правил дорожного движения Украины, в частности пункты 2.3 (б), 2.9 (а), 10.1 и 10.2.

Грубо нарушая указанные правила безопасности дорожного движения, проявляя крайнюю невнимательность к дорожной обстановке и ее изменениям, он не убедился в безопасности своего движения, не уступил дорогу пешеходам, которые двигались навстречу за пределами проезжей части, изменил направление движения влево, выехал за пределы левого края проезжей части по направлению к улице Надежды Крупской и совершил наезд на двух пешеходов.

В результате наезда одна из пострадавших получила тяжелые травмы, от которых скончалась в больнице. У нее остались муж и шестеро детей. Вторая женщина получила перелом и травму колена. Сразу после ДТП водитель не оказал пострадавшим никакой помощи. По словам выжившей потерпевшей, он отказался вызвать полицию и скорую помощь, а его спутник забрал у нее телефон, чтобы она не смогла сделать это самостоятельно. О происшествии сообщили только после того, как женщине удалось добраться до телефона.

В суде обвиняемый признал вину лишь частично: подтвердил, что сел за руль в нетрезвом состоянии, однако утверждал, что потерпевшая якобы неожиданно выбежала на проезжую часть. Суд отверг эти показания как попытку избежать ответственности, поскольку они противоречили показаниям потерпевшей, протоколу осмотра места происшествия и выводам экспертиз, которые подтвердили исправное техническое состояние автомобиля и установили, что женщины двигались по обочине, а не по проезжей части.

Действия водителя суд квалифицировал по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, находившимся в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека. Санкция этой статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на такой же срок.

Решение суда

При назначении наказания суд не установил ни смягчающих, ни отягчающих обстоятельств. Вместе с тем было учтено, что мужчина ранее не был судим, является участником боевых действий и награжден отличием «Знак Доблести». Это позволило суду назначить наказание, приближенное к нижнему пределу санкции, — семь лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на шесть лет.

Суд также отметил, что закон прямо запрещает освобождение от такого наказания с испытательным сроком, а частичное признание вины при отсутствии искреннего раскаяния не может служить основанием для смягчения наказания.

Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до вступления приговора в законную силу.

Защищая права семьи погибшей, суд частично удовлетворил гражданский иск ее мужа: с осужденного взыскано 1,5 миллиона гривен морального вреда и 15 600 гривен материального ущерба в качестве компенсации расходов на погребение. Кроме того, с него взысканы судебные расходы на проведение экспертиз.

Это дело стало очередным примером того, к каким трагическим последствиям приводит управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемый уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение и был лишен права управления транспортными средствами, однако это его не остановило. Приговор суда призван не только наказать виновного, но и напомнить всем участникам дорожного движения о цене беспечности за рулем.

Приговор суда еще не вступил в законную силу. Он может быть обжалован в течение тридцати дней в Черкасский апелляционный суд.

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