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Должностные лица «Укроборонпрома», допустившие появление складов с оружием в Вишневом, известны и понесут ответственность — Зеленский

20:37, 11 июля 2026
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По словам Президента, руководители двух госпредприятий действовали в нарушение законодательства, а следствие также проверяет должностных лиц, ответственных за безопасность.
Должностные лица «Укроборонпрома», допустившие появление складов с оружием в Вишневом, известны и понесут ответственность — Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил подробные доклады о ситуации в Вишневом после взрыва на складах и пожара, вызванного ударом российских ракет. По его словам, Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора в рамках уголовного производства проверяют все обстоятельства трагедии.

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Глава государства отметил, что генерал-майор СБУ Александр Поклад уже доложил о первых результатах расследования. По его словам, установлено, кто именно и на каких должностях в «Укроборонпроме» допустил размещение складов с оружием в Вишневом.

Президент подчеркнул, что это противоречило прямому запрету, установленному как законодательством, так и решением Ставки Верховного Главнокомандующего.

«Конкретные должностные лица известны, и позиция государства такова: каждый из них должен быть привлечен к справедливой ответственности», — заявил Зеленский.

По словам президента, руководители двух государственных предприятий действовали вопреки закону, решению Ставки и своим должностным инструкциям. В настоящее время следствие также проверяет деятельность заместителей руководителей, отвечавших за безопасность, а также других должностных лиц, чьи решения или действия могут быть связаны с этой ситуацией.

Владимир Зеленский поручил СБУ совместно с другими правоохранительными органами проверить и другие подобные предприятия. Он подчеркнул, что каждый руководитель должен гарантировать соблюдение требований по безопасному хранению оружия и боеприпасов.

«В Украине есть надлежащие места для хранения оружия и боеприпасов — все это определено так, чтобы рядом не было жилых домов», — отметил Президент.

Отдельно Глава государства подчеркнул необходимость ускорить восстановление разрушенных объектов не только в Вишневом. По его словам, многое зависит от работы местных властей, однако и на уровне правительства есть вопросы, требующие исправления, а соответствующие решения будут приняты в ближайшее время.

Кроме того, Зеленский сообщил, что во время совещания обсудили будущее «Укроборонпрома».

«Структура большая, в нее входят десятки предприятий, одно из которых разместило тот склад в Вишневом. Конечно, внутренние процессы в структуре «Укроборонпрома» по контролю за деятельностью предприятий и директоров должны быть более строгими», — отметил Президент.

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Украина война оборона Владимир Зеленский

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