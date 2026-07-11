Гадание в общественных местах: когда полиция может выписать штраф

Если гадание сопровождается сбором денег или навязыванием услуг прохожим, правоохранители имеют право составить административный протокол.

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Гадание в общественных местах в Украине может закончиться предупреждением или административным штрафом.

Гадание в общественных местах является административным правонарушением и влечет за собой предупреждение или штраф. Такую ответственность предусматривает статья 181 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Согласно законодательству, за гадание в общественном месте нарушителю может быть вынесено предупреждение или наложен штраф в размере от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Поскольку для квалификации административных правонарушений необлагаемый минимум составляет 17 гривен, сумма штрафа составляет от 51 до 85 гривен.

В большинстве случаев правоохранители фиксируют такие правонарушения, если «предсказание будущего» или другие магические услуги сопровождаются вымогательством или добровольным сбором денег у прохожих.

Помимо предупреждения или штрафа, полицейские могут составить административный протокол, если лицо назойливо пристает к гражданам во время оказания таких услуг.

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