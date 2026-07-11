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Вид на жительство для иностранцев в ВСУ: как работает новый порядок

20:55, 11 июля 2026
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Новый миграционный порядок предусматривает выдачу вида на жительство на весь срок контракта и ещё на шесть месяцев после его окончания.
Вид на жительство для иностранцев в ВСУ: как работает новый порядок
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Минобороны разъяснило порядок получения вида на жительство для иностранцев и лиц без гражданства, проходящих или планирующих пройти военную службу в составе Сил обороны Украины.

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Новый миграционный порядок вступил в силу 10 мая 2026 года во исполнение Закона Украины № 4730-IX от 17 декабря 2025 года и постановления Кабинета Министров Украины № 573 от 6 мая 2026 года.

Кто может получить вид на жительство

Вид на временное проживание с кодом категории «04/19» могут оформить иностранцы и лица без гражданства, которые в установленном порядке заключили контракт о прохождении военной службы в:

  • Вооруженных Силах Украины;
  • Национальной гвардии Украины;
  • Государственной специальной службе транспорта.

Иностранцы, уже проходящие службу, должны обратиться для оформления вида на жительство в течение шести месяцев со дня вступления закона в силу, то есть до 10 ноября 2026 года.

На какой срок оформляется вид на жительство

Вид на жительство выдается на весь срок действия контракта, а также еще на шесть месяцев после его прекращения или расторжения.

В Минобороны пояснили, что этот период дает иностранным ветеранам возможность решить социальные, правовые и бытовые вопросы или безопасно покинуть территорию Украины. В течение всего этого времени лицо считается законно пребывающим в Украине. В течение всего этого времени лицо считается законно пребывающим в Украине.

Какие документы необходимо подать

Для оформления вида на жительство иностранный военнослужащий должен обратиться в подразделение Государственной миграционной службы или уполномоченный орган и подать:

  • военно-учетный документ (служебное удостоверение военнослужащего) — оригинал для предъявления и заверенную копию;
  • контракт о прохождении военной службы — оригинал для предъявления и заверенную копию;
  • обязательство воинской части уведомить ГМС о досрочном прекращении или расторжении контракта.

После проверки оригиналы документов возвращаются заявителю, а копии заверяются сотрудником ГМС или уполномоченного субъекта с пометкой «В соответствии с оригиналом».

При обмене вида на жительство по истечении срока его действия иностранцы категории «04/19» освобождаются от обязанности предоставлять полис медицинского страхования.

Какие требования упростили

Постановление Кабинета Министров № 573 также предусматривает ряд упрощений для иностранных военнослужащих.

В частности, при оформлении вида на временное или постоянное проживание ГМС не будет проверять адрес места проживания для лиц категории «04/19».

При подаче документов на иммиграцию военнослужащие могут указывать адрес проживания за рубежом без документального подтверждения.

Кроме того, при оформлении вида на постоянное проживание лица, вынужденные обращаться за новым паспортом в органы государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины или не признающего её суверенитет, могут предъявлять паспорт с истекшим сроком действия или подлежащий обмену.

Какие возможности предоставляет вид на постоянное проживание

Вид на жительство подтверждает законность пребывания иностранца в Украине и позволяет:

  • открывать банковские счета и пользоваться финансовыми услугами;
  • получать нотариальные и медицинские услуги;
  • оформлять документы в государственных органах;
  • подтверждать законность пребывания при прохождении административных процедур.

В Минобороны отметили, что до введения нового порядка отсутствие вида на жительство вынуждало иностранных военнослужащих параллельно с выполнением боевых задач решать вопросы своего миграционного статуса.

Куда обращаться

Для оформления вида на жительство необходимо обратиться в:

  • подразделение Государственной миграционной службы Украины;
  • государственное предприятие «Документ»;
  • Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) — в случаях, предусмотренных законодательством.

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ВСУ военные иностранец контракт военнослужащие Минобороны

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