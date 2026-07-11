Посвідка на тимчасове проживання для іноземців у ЗСУ: як працює новий порядок

Новий міграційний порядок передбачає посвідку на весь строк контракту та ще на шість місяців після його завершення.

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Міноборони роз’яснило порядок отримання посвідки на тимчасове проживання для іноземців та осіб без громадянства, які проходять або планують проходити військову службу у складі Сил оборони України.

Новий міграційний порядок набув чинності 10 травня 2026 року на виконання Закону України №4730-IX від 17 грудня 2025 року та постанови Кабінету Міністрів України №573 від 6 травня 2026 року.

Хто може отримати посвідку

Посвідку на тимчасове проживання з кодом категорії «04/19» можуть оформити іноземці та особи без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у:

Збройних Силах України;

Національній гвардії України;

Державній спеціальній службі транспорту.

Іноземці, які вже проходять службу, повинні звернутися для оформлення посвідки протягом шести місяців із дня набрання чинності законом, тобто до 10 листопада 2026 року.

На який строк оформлюється посвідка

Посвідку видають на весь строк дії контракту, а також ще на шість місяців після його припинення або розірвання.

У Міноборони пояснили, що цей період дає іноземним ветеранам можливість вирішити соціальні, правові та побутові питання або безпечно залишити територію України. Протягом усього цього часу особа вважається такою, що законно перебуває в Україні.

Які документи необхідно подати

Для оформлення посвідки іноземний військовослужбовець має звернутися до підрозділу Державної міграційної служби або уповноваженого суб’єкта та подати:

військово-обліковий документ (службове посвідчення військовослужбовця) — оригінал для пред’явлення та засвідчену копію;

контракт про проходження військової служби — оригінал для пред’явлення та засвідчену копію;

зобов’язання військової частини повідомити ДМС про дострокове припинення або розірвання контракту.

Після перевірки оригінали документів повертають заявнику, а копії засвідчує працівник ДМС або уповноваженого суб’єкта із позначкою «Згідно з оригіналом».

Під час обміну посвідки після завершення строку її дії іноземці категорії «04/19» звільняються від обов’язку подавати поліс медичного страхування.

Які вимоги спростили

Постанова Кабінету Міністрів №573 також передбачає низку спрощень для іноземних військовослужбовців.

Зокрема, під час оформлення посвідки на тимчасове або постійне проживання ДМС не перевірятиме адресу місця проживання для осіб категорії «04/19».

Під час подання документів на імміграцію військовослужбовці можуть зазначати адресу проживання за кордоном без документального підтвердження.

Крім того, під час оформлення посвідки на постійне проживання особи, які змушені звертатися за новим паспортом до органів держави, що здійснює збройну агресію проти України або не визнає її суверенітет, можуть подавати паспорт із закінченим строком дії або такий, що підлягає обміну.

Які можливості надає посвідка

Посвідка на тимчасове проживання підтверджує законність перебування іноземця в Україні та дає змогу:

відкривати банківські рахунки й користуватися фінансовими послугами;

отримувати нотаріальні та медичні послуги;

оформлювати документи у державних органах;

підтверджувати законність перебування під час проходження адміністративних процедур.

У Міноборони зазначили, що до запровадження нового порядку відсутність посвідки змушувала іноземних військовослужбовців паралельно з виконанням бойових завдань вирішувати питання свого міграційного статусу.

Куди звертатися

Для оформлення посвідки необхідно звернутися до:

підрозділу Державної міграційної служби України;

державного підприємства «Документ»;

Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) — у випадках, передбачених законодавством.

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