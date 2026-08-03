У роботі Резерв+ стався збій: доступ до електронних військово-облікових документів обмежений

У частини військовозобов'язаних не відображаються електронні документи, а вхід до застосунку працює нестабільно.

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3 серпня користувачі масово повідомили про технічні проблеми в роботі застосунку «Резерв+». Через збій частина військовозобов’язаних не може увійти до системи або отримати доступ до своїх військово-облікових даних.

За словами користувачів, під час відкриття застосунку інформація не завантажується, а окремі функції залишаються недоступними. Замість особистих даних на екрані з’являється повідомлення про помилку.

Зокрема, застосунок відображає сповіщення: «У нас технічна проблема. Вибачте. Будь ласка, спробуйте ще раз».

Наразі у багатьох користувачів дані в «Резерв+» не відображаються, а вхід до системи працює нестабільно.

У зв’язку зі збоєм громадянам рекомендують сьогодні мати при собі паперові військово-облікові документи до повного відновлення роботи сервісу.

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