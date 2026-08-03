Матері військового, який помер від злоякісної пухлини, призначили лише 2 млн грн — суд зобов'язав Міноборони переглянути виплату

Причиною спору стало те, що ВЛК пов'язала смертельне захворювання із захистом Батьківщини, а Міноборони призначило виплату за іншими правилами.

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Мати військовослужбовця, який помер від злоякісної пухлини, домоглася в суді скасування рішення Міністерства оборони про призначення їй одноразової грошової допомоги у розмірі 2,013 млн грн.

Військово-лікарська комісія встановила, що захворювання, яке призвело до смерті військового, було пов’язане із захистом Батьківщини, тому позивачка наполягала, що її заява має розглядатися із застосуванням постанови Кабінету Міністрів №168, яка під час воєнного стану передбачає одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн.

Другий апеляційний адміністративний суд погодився з висновками суду першої інстанції та залишив у силі рішення про повторний розгляд заяви Міністерством оборони з урахуванням висновків суду.

Обставини справи

Син позивачки проходив військову службу за призовом під час мобілізації та безпосередньо брав участь у заходах із забезпечення оборони України.

Після проходження служби він помер. Відповідно до лікарського свідоцтва, причиною смерті стала злоякісна пухлина середостіння. Водночас 12-та регіональна військово-лікарська комісія встановила, що захворювання, яке призвело до смерті військовослужбовця, пов’язане із захистом Батьківщини.

Комісія Міністерства оборони призначила матері загиблого одноразову грошову допомогу у розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму — 2 013 000 грн, застосувавши положення постанови Кабінету Міністрів №975. Позивачка вважала таке рішення незаконним і звернулася до суду, наполягаючи, що після запровадження воєнного стану до її випадку має застосовуватися постанова Кабінету Міністрів №168.

Що вирішив суд першої інстанції

Харківський окружний адміністративний суд дійшов висновку, що смерть військовослужбовця знаходиться у прямій залежності з проходженням військової служби та пов’язана із захистом Батьківщини.

За таких обставин суд визнав протиправним і скасував рішення комісії Міністерства оборони про призначення допомоги у розмірі 2,013 млн грн та зобов’язав Міністерство повторно розглянути заяву щодо здійснення виплати (доплати) одноразової грошової допомоги, врахувавши правові висновки суду. Водночас суд не зобов’язував безпосередньо виплатити 15 млн грн, оскільки прийняття відповідного рішення належить до повноважень Міністерства оборони.

Позиція Міністерства оборони

В апеляційній скарзі Міністерство оборони зазначало, що постанова Кабінету Міністрів №168 застосовується лише у випадках, коли смерть військовослужбовця настала внаслідок поранення, контузії, травми чи каліцтва, отриманих під час захисту Батьківщини.

На думку відповідача, якщо військовослужбовець помер від захворювання, навіть пов’язаного з проходженням служби, розмір одноразової допомоги повинен визначатися відповідно до постанови Кабінету Міністрів №975. На підтвердження своєї позиції Міністерство посилалося на окремі постанови Верховного Суду.

Висновки апеляційного суду

Другий апеляційний адміністративний суд не погодився з доводами Міністерства оборони.

Колегія суддів звернула увагу, що у цій справі право матері військовослужбовця на отримання одноразової грошової допомоги не заперечувалося. Предметом спору був виключно розмір такої виплати.

Суд зазначив, що право на допомогу виникло у лютому 2023 року, тобто вже під час дії воєнного стану. Після внесення Законом №2489-IX змін до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» розмір одноразової грошової допомоги у разі смерті військовослужбовця в період воєнного стану визначає Кабінет Міністрів України. При цьому законодавець передбачив застосування цієї норми з 24 лютого 2022 року.

На думку апеляційного суду, у спірних правовідносинах підлягає застосуванню спеціальне правове регулювання, передбачене постановою Кабінету Міністрів №168, яка встановлює одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн. Водночас суд виходив із встановленої військово-лікарською комісією обставини, що захворювання, яке призвело до смерті військовослужбовця, пов’язане із захистом Батьківщини, а смерть знаходиться у прямій залежності з проходженням військової служби.

За таких обставин справи 520/14450/25 апеляційний суд погодився з висновком суду першої інстанції про необхідність скасування рішення комісії Міністерства оборони та повторного розгляду заяви позивачки з урахуванням правових висновків суду.

У результаті апеляційну скаргу Міністерства оборони України залишено без задоволення, а рішення Харківського окружного адміністративного суду — без змін.

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