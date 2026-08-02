В Одесі чоловік відкрив вогонь по працівниках ТЦК, є поранені

Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини події.

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У неділю, 2 серпня, в одному з районів Одеси сталася стрілянина. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Попередньо встановлено, що під час проведення працівниками районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів з оповіщення населення невідомий здійснив кілька пострілів із пістолета у їхній бік.

«Унаслідок події поранення отримали четверо працівників РТЦК та СП, їм надається необхідна медична допомога», — заявили у поліції.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, встановлюють усі обставини події та вживають заходів для встановлення місцеперебування і затримання стрільця.

Правова кваліфікація події буде надана після з’ясування всіх обставин.

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