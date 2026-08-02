В Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК, есть раненые

В настоящее время правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства происшествия.

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В воскресенье, 2 августа, в одном из районов Одессы произошла стрельба. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Предварительно установлено, что во время проведения сотрудниками районного территориального центра комплектования и социальной поддержки мероприятий по оповещению населения неизвестный произвел несколько выстрелов из пистолета в их сторону.

«В результате происшествия ранения получили четверо сотрудников РТЦК и СП, им оказывается необходимая медицинская помощь», — заявили в полиции.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, устанавливают все обстоятельства происшествия и принимают меры по установлению местонахождения и задержанию стрелявшего.

Правовая квалификация происшествия будет дана после выяснения всех обстоятельств.

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