В Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК, есть раненые
В воскресенье, 2 августа, в одном из районов Одессы произошла стрельба. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
Предварительно установлено, что во время проведения сотрудниками районного территориального центра комплектования и социальной поддержки мероприятий по оповещению населения неизвестный произвел несколько выстрелов из пистолета в их сторону.
«В результате происшествия ранения получили четверо сотрудников РТЦК и СП, им оказывается необходимая медицинская помощь», — заявили в полиции.
Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, устанавливают все обстоятельства происшествия и принимают меры по установлению местонахождения и задержанию стрелявшего.
Правовая квалификация происшествия будет дана после выяснения всех обстоятельств.
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