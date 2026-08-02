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Потеряет ли студент пенсию по случаю потери кормильца из-за трудоустройства: ответ ПФУ

21:44, 2 августа 2026
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Работающим студентам дали важное разъяснение относительно пенсии по случаю потери кормильца.
Потеряет ли студент пенсию по случаю потери кормильца из-за трудоустройства: ответ ПФУ
Фото: napensii.ua
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В Пенсионном фонде объяснили, имеет ли право на пенсию по случаю потери кормильца студент, который работает.

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В соответствии со статьей 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» пенсия по случаю потери кормильца назначается, в частности, детям умершего кормильца, которые обучаются по дневной форме обучения в общеобразовательных учебных заведениях системы общего среднего образования, а также в профессионально-технических и высших учебных заведениях (в том числе в период между окончанием обучения в одном из указанных учебных заведений и поступлением в другое учебное заведение либо в период между завершением обучения по одному образовательно-квалификационному уровню и продолжением обучения по другому при условии, что такой период не превышает четырех месяцев), — до окончания такими детьми учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет, а детям-сиротам — до достижения ими 23 лет независимо от того, обучаются они или нет.

При этом факт трудоустройства не влияет на определение права на получение пенсии по случаю потери кормильца.

«То есть, если вы обучаетесь по дневной форме обучения и не достигли возраста 23 лет, то имеете право на получение назначенной пенсии по случаю потери кормильца независимо от факта работы», — заявили в ведомстве.

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