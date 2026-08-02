В США продолжают обсуждать возможную передачу Украине технологий Patriot

В Конгрессе настаивают, что Вашингтон и Пентагон должны действовать как можно быстрее.

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Соединенные Штаты Америки и Украина обсуждают возможную передачу технологий производства систем Patriot. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер в эфире CBS.

Конгрессмена спросили, позволят ли США Украине лицензировать производство перехватчиков Patriot, ведь ранее казалось, что произошел прорыв, однако 31 июля президент США Дональд Трамп заявил, что передать такую технологию сложно.

Тернер пояснил, что в той цитате президент одновременно говорил о «Томагавках» и Patriot, а сами переговоры продолжаются.

«Я действительно считаю, что продолжаются переговоры о предоставлении Украине более широких возможностей доступа к технологии Patriot, чтобы иметь возможность наладить производство и получить оборонные технологии. Это будет очень важно как для союзников, так и для Украины», — сказал конгрессмен.

По словам Тернера, оборонные технологии должны распространяться так же, как распространяются ракетные.

Тернер призвал президента и Пентагон действовать как можно быстрее, чтобы Украина могла защититься. Он подчеркнул, что каждую ночь в Украине гибнут люди, поскольку РФ запускает ракеты по беззащитным гражданским, а не по военным целям.

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