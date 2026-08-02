У США продовжують обговорювати можливу передачу Україні технологій Patriot

У Конгресі наполягають, що Вашингтон і Пентагон мають діяти якомога швидше.

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Сполучені Штати Америки та Україна обговорюють можливу передачу технологій виробництва систем Patriot. Про це заявив члена Палати представників Конгресу США Майка Тернера в ефірі CBS.

У конгресмена запитали, чи дозволять США Україні ліцензувати виробництво перехоплювачів Patriot, адже раніше здавалося, що стався прорив, однак у 31 липня президент США Дональд Трамп заявив, що передати таку технологію складно.

Тернер пояснив, що в тій цитаті президент говорив одночасно про «Томагавки» і Patriot, а самі переговори тривають.

«Я справді вважаю, що тривають переговори щодо надання Україні ширших можливостей доступу до технології Patriot, щоб мати змогу налагодити виробництво та отримати оборонні технології. Це буде дуже важливо як для союзників, так і для України», — сказав конгресмен.

За словами Тернера, оборонні технології мають поширюватися так само, як поширюються ракетні.

Тернер закликав президента та Пентагон рухатися якомога швидше, щоб Україна могла захиститися. Він наголосив, що щоночі в Україні гинуть люди, оскільки РФ запускає ракети по беззахисних цивільних, а не по військових цілях.

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