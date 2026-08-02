  1. У світі
  2. / Авто

Механік взяв Mercedes клієнтки «на тест-драйв» і поїхав у бар: чим усе закінчилося в суді

20:49, 2 серпня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Автосалон і працівник мають виплатити понад 20 тисяч доларів клієнтці, чий автомобіль відвезли до бару під час ремонту.
Механік взяв Mercedes клієнтки «на тест-драйв» і поїхав у бар: чим усе закінчилося в суді
Фото: euronews.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США суд зобов’язав автосалон Mercedes-Benz of Collierville та одного з його працівників виплатити понад 20 тисяч доларів компенсації клієнтці, чий автомобіль під час ремонту працівник відвіз до бару, пише WREG.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Кімберлі Портер подала позов проти дилерського центру та сервісного техніка Дерріка Нгуєна після інциденту. У січні Нгуєна заарештували та звинуватили у крадіжці після того, як він забрав автомобіль Портер, який перебував у ремонті, та поїхав на ньому до бару.

Портер дізналася, що її Mercedes більше не перебуває в автосалоні, після того як отримала сповіщення від трекера.

Адвокат, який представляв Нгуєна та автосалон, заявив, що працівник мав дозвіл на тривалий тест-драйв автомобіля Портер.

У судових документах суддя Лінн Кобб зазначила, що клієнти передають свої автомобілі на обслуговування, очікуючи, що транспортний засіб буде «зберігатися в межах місцевої території поблизу автосалону або сервісного центру».

«Мало хто з них може припустити, що їхній автомобіль буде вивезений з території дилерського центру або використаний для якихось особистих цілей», — зазначила суддя.

Вона також наголосила, що ця проблема потребує «регулювання».

Загальна сума компенсації, присуджена Портер, становить 20 270 доларів США. До цієї суми увійшли 15 тисяч доларів штрафних збитків, які Кобб назвала наслідком «надзвичайної та обурливої» поведінки відповідачів.

Адвокат Портер Кевін Снайдер заявив: «Рішення судді Кобб надсилає дуже чіткий сигнал: споживачі будуть захищені від дилерських центрів та їхніх працівників, які не лише допускають таку обурливу поведінку, а й намагаються виправдати її та отримати вигоду після того, як їх викрили».

Наступного місяця Нгуєн має знову постати перед кримінальним судом у Коллієрвіллі за обвинуваченням у крадіжці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США авто

Популярні новини

Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

10:47, 3 серпня 2026
Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

14:41, 3 серпня 2026
Чому в людей із довічною інвалідністю може зникнути відстрочка в «Резерв+»

Чому в людей із довічною інвалідністю може зникнути відстрочка в «Резерв+»

15:43, 3 серпня 2026
Контракт до 25 років давав шанс на 1 млн грн, але військовий запізнився із позовом: обставини справи

Контракт до 25 років давав шанс на 1 млн грн, але військовий запізнився із позовом: обставини справи

22:54, 3 серпня 2026
Чоловіки за кордоном не зможуть отримати консульські послуги без військово-облікових документів

Чоловіки за кордоном не зможуть отримати консульські послуги без військово-облікових документів

15:00, 3 серпня 2026
Балаклави під забороною, відеофіксація в авто, бодікамери під час перевірок: Верховна Рада готує нові правила для ТЦК

Балаклави під забороною, відеофіксація в авто, бодікамери під час перевірок: Верховна Рада готує нові правила для ТЦК

15:22, 3 серпня 2026

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Українцям дозволять фіксувати незаконне паркування на місцях для людей з інвалідністю і кидати скаргу через «Дію»

Законопроєкт передбачає підвищення штрафів, електронний облік транспортних засобів осіб з інвалідністю та новий механізм фотофіксації порушень.

Шість суддів ОАС Києва отримали рекомендації на переведення — рішення ВККС

ВККС рекомендувала перевести шістьох суддів ОАС Києва до Київського окружного адміністративного суду.

ВРП звільнила Олега Ільницького з посади дисциплінарного інспектора через призначення суддею до Восьмого ААС

Вища рада правосуддя звільнила дисциплінарного інспектора Олега Ільницького у зв’язку з призначенням суддею.

Штрафи до 340 тисяч та до 8 років ув’язнення: Рада готує нові санкції за скидання неочищених стоків у водойми

Новий законопроєкт пропонує замінити символічні штрафи у 51 гривню на реальні санкції до 119 тисяч гривень та запровадити кримінальну відповідальність за системне отруєння водойм.

Українцям компенсуватимуть до 30% вартості систем автономного тепло- та електропостачання: Кабмін оновив програму підтримки

31 липня набрала чинності постанова Кабінету Міністрів № 979, яка розширила державну програму підтримки енергетичної автономії приватних будинків, дозволивши отримувати фінансування не лише на резервне електроживлення, а й на автономне теплопостачання.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]