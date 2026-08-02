Механік взяв Mercedes клієнтки «на тест-драйв» і поїхав у бар: чим усе закінчилося в суді

Автосалон і працівник мають виплатити понад 20 тисяч доларів клієнтці, чий автомобіль відвезли до бару під час ремонту.

Фото: euronews.com

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У США суд зобов’язав автосалон Mercedes-Benz of Collierville та одного з його працівників виплатити понад 20 тисяч доларів компенсації клієнтці, чий автомобіль під час ремонту працівник відвіз до бару, пише WREG.

Кімберлі Портер подала позов проти дилерського центру та сервісного техніка Дерріка Нгуєна після інциденту. У січні Нгуєна заарештували та звинуватили у крадіжці після того, як він забрав автомобіль Портер, який перебував у ремонті, та поїхав на ньому до бару.

Портер дізналася, що її Mercedes більше не перебуває в автосалоні, після того як отримала сповіщення від трекера.

Адвокат, який представляв Нгуєна та автосалон, заявив, що працівник мав дозвіл на тривалий тест-драйв автомобіля Портер.

У судових документах суддя Лінн Кобб зазначила, що клієнти передають свої автомобілі на обслуговування, очікуючи, що транспортний засіб буде «зберігатися в межах місцевої території поблизу автосалону або сервісного центру».

«Мало хто з них може припустити, що їхній автомобіль буде вивезений з території дилерського центру або використаний для якихось особистих цілей», — зазначила суддя.

Вона також наголосила, що ця проблема потребує «регулювання».

Загальна сума компенсації, присуджена Портер, становить 20 270 доларів США. До цієї суми увійшли 15 тисяч доларів штрафних збитків, які Кобб назвала наслідком «надзвичайної та обурливої» поведінки відповідачів.

Адвокат Портер Кевін Снайдер заявив: «Рішення судді Кобб надсилає дуже чіткий сигнал: споживачі будуть захищені від дилерських центрів та їхніх працівників, які не лише допускають таку обурливу поведінку, а й намагаються виправдати її та отримати вигоду після того, як їх викрили».

Наступного місяця Нгуєн має знову постати перед кримінальним судом у Коллієрвіллі за обвинуваченням у крадіжці.

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