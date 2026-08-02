Довелося вирізати з паркану: у Рівному врятували собаку, відео

Правоохоронці звільнили собаку за допомогою спеціального інструменту.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У неділю, 2 серпня, у Рівному на вулиці Героїв Поліції собака застряг між металевими прутами паркану й не міг самостійно вибратися.

Як повідомила Національна поліція України, прибувши на місце правоохоронці за допомогою інструмента для різання металу обережно вирізали один із металевих прутів паркану.

В цей час тварина була накрита тканиною, щоб уберегти її від іскор.

За лічені хвилини правоохоронці звільнили собаку, серйозних травм він не отримав.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.