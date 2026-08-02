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У Польщі стався черговий напад на українців: травмовано двох чоловіків та жінку

19:19, 2 серпня 2026
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Правоохоронці сфотографували тілесні ушкодження та оформили матеріали справи.
У Польщі стався черговий напад на українців: травмовано двох чоловіків та жінку
Фото: ukrainianinpoland.pl
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У польському місті Кожухів ввечері 1 серпня стався напад, унаслідок якого постраждали троє громадян України. Про це повідомляє inPoland.net.pl.

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Зазначається, що інцидент стався близько 21:25 на території хостелу. За словами постраждалих, у хостелі мешкають переважно громадяни України. Того вечора біля припаркованого автомобіля відпочивали троє українців — 37-річний Володимир, 32-річний Василь та 28-річна Аделіна. У машині, за їхніми словами, лунала різна музика — українська, польська та закордонна.

Повз компанію проходив чоловік, який звернув увагу на музику. Між ним та Володимиром виникла словесна суперечка.

«Володя розповідав, що чоловік кричав: «Спєрдаляй на Україну» та висловлював претензії через музику. Володимир відповів, що це приватна територія, де ми проживаємо», — розповів Василь.

За його словами, після цього чоловік сказав: «Якщо хочеш бійки, то зараз буде», після чого одразу комусь зателефонував.

Через кілька хвилин, як стверджують потерпілі, зі сторони вокзалу підійшли двоє молодих чоловіків, а позаду них була дівчина. Згодом, за словами Василя, нападники повернулися втрьох і без жодних слів почали бити українців.

«Аделіні розбили голову. Володі також розбили голову, розсікли губу. Мені дісталося менше, бо я намагався закриватися від ударів», — розповів чоловік.

За словами потерпілих, поліція прибула приблизно через п’ять хвилин після виклику. Майже одночасно приїхала й бригада швидкої медичної допомоги. Одного з постраждалих госпіталізували.

2 серпня потерпілі дали свідчення у поліції. Правоохоронці фотографували тілесні ушкодження та оформлювали матеріали справи. На момент розмови з редакцією Володимир ще перебував у поліції та давав свідчення.

Також постраждалі повідомили слідчим про приватну камеру відеоспостереження, встановлену на сусідній будівлі, яка, за їхніми словами, могла зафіксувати момент нападу.

Раніше поліцейські Гдині затримали громадянина Польщі, якого підозрюють у нападі на громадянку України.

Додамо, у Польщі жінка вдарила по голові таксиста з України, бо він відмовився зупинятися біля магазину.

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поліція Польща напад Україна

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