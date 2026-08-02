В Польше произошло очередное нападение на украинцев: пострадали двое мужчин и женщина

Правоохранители зафиксировали телесные повреждения и оформили материалы дела.

Фото: ukrainianinpoland.pl

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В польском городе Кожухув вечером 1 августа произошло нападение, в результате которого пострадали трое граждан Украины. Об этом сообщает inPoland.net.pl.

Отмечается, что инцидент произошел около 21:25 на территории хостела. По словам пострадавших, в хостеле проживают преимущественно граждане Украины. В тот вечер возле припаркованного автомобиля отдыхали трое украинцев — 37-летний Владимир, 32-летний Василий и 28-летняя Аделина. В машине, по их словам, звучала разная музыка — украинская, польская и зарубежная.

Мимо компании проходил мужчина, который обратил внимание на музыку. Между ним и Владимиром возник словесный конфликт.

«Володя рассказывал, что мужчина кричал: "Спердаляй на Украину" и высказывал претензии из-за музыки. Владимир ответил, что это частная территория, где мы проживаем», — рассказал Василий.

По его словам, после этого мужчина сказал: «Если хочешь драки, то сейчас будет», после чего сразу кому-то позвонил.

Через несколько минут, как утверждают потерпевшие, со стороны вокзала подошли двое молодых мужчин, а позади них была девушка. Позже, по словам Василия, нападавшие вернулись втроем и без каких-либо слов начали избивать украинцев.

«Аделине разбили голову. Володе также разбили голову, рассекли губу. Мне досталось меньше, потому что я пытался закрываться от ударов», — рассказал мужчина.

По словам потерпевших, полиция прибыла примерно через пять минут после вызова. Почти одновременно приехала и бригада скорой медицинской помощи. Одного из пострадавших госпитализировали.

2 августа потерпевшие дали показания в полиции. Правоохранители фотографировали телесные повреждения и оформляли материалы дела. На момент разговора с редакцией Владимир еще находился в полиции и давал показания.

Также потерпевшие сообщили следователям о частной камере видеонаблюдения, установленной на соседнем здании, которая, по их словам, могла зафиксировать момент нападения.

Ранее полицейские Гдыни задержали гражданина Польши, подозреваемого в нападении на гражданку Украины.

Кроме того, в Польше женщина ударила по голове таксиста из Украины, потому что он отказался остановиться возле магазина.

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