  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

ВС разъяснил, является ли законным увольнение в связи с утратой доверия во время временной нетрудоспособности в условиях военного положения

19:55, 2 августа 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
КГС ВС рассмотрел кассационную жалобу лица по делу о признании незаконными распоряжений, решения об увольнении и взыскании денежных средств.
ВС разъяснил, является ли законным увольнение в связи с утратой доверия во время временной нетрудоспособности в условиях военного положения
Фото: 7eminar.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В условиях военного положения увольнение работника в связи с утратой доверия во время временной нетрудоспособности допускается, однако датой увольнения должен быть определен первый рабочий день после окончания больничного. Нарушение этого требования является основанием для изменения судом даты увольнения и взыскания с работодателя среднего заработка за время задержки расчета при увольнении. К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

КГС ВС рассмотрел кассационную жалобу лица по делу по его иску к председателю Одесского областного совета, Одесскому областному совету и КНП «Одесский областной центр социально значимых болезней» о признании незаконными распоряжений, решения об увольнении и взыскании денежных средств.

В обоснование заявленных требований истец ссылалась на то, что работала в должности генерального директора КНП «ООЦСЗБ» Одесского областного совета. В июне 2022 года в отношении нее было начато служебное расследование по фактам ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, что привело к материальному ущербу (необоснованное списание продуктов, недостача оборудования на сумму более 2 млн грн и т. п.). Распоряжением от 12.07.2022 истец была уволена в связи с утратой доверия (п. 2 ст. 41 КЗоТ Украины) с 14.07.2022. Истец считала увольнение незаконным, поскольку на момент издания распоряжения находилась на больничном.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, мотивируя свое решение нарушением ответчиком норм трудового законодательства при увольнении истца с занимаемой должности.

Апелляционный суд не согласился с выводами суда первой инстанции.

Он отменил решение и принял новое, которым отказал в удовлетворении иска, посчитав увольнение в связи с утратой доверия обоснованным. Что касается пребывания на больничном, апелляционный суд отметил, что истец не заявляла требования об изменении даты увольнения.

Верховный Суд согласился с выводами апелляционного суда о соблюдении норм трудового законодательства при увольнении истца с занимаемой должности, однако изменил решение в части даты увольнения и размера взысканных денежных средств, исходя из следующего.

Апелляционный суд установил многочисленные нарушения со стороны руководителя, являющиеся основанием для утраты доверия к лицу, непосредственно обслуживающему материальные ценности.

Статьей 5 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» предусмотрено, что в период военного положения увольнение во время болезни допускается, однако датой увольнения обязательно должен быть первый рабочий день после окончания временной нетрудоспособности.

Учитывая требования статьи 40 КЗоТ Украины и статьи 5 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», работодатель должен был уволить истца в первый рабочий день, следующий за днем окончания временной нетрудоспособности, то есть 08.08.2022.

Суд апелляционной инстанции установил эти нарушения, однако ошибочно посчитал, что изменение даты увольнения истца будет нарушением статей 12, 13 ГПК Украины, поскольку истец не заявляла такого искового требования.

Суд обязан самостоятельно изменить дату увольнения на правильную, даже если истец не заявлял такого отдельного требования, руководствуясь принципом верховенства права.

Поскольку датой увольнения определено 08.08.2022, а окончательный расчет был произведен лишь 28.09.2022, работодатель допустил задержку расчета, что влечет ответственность по статье 117 КЗоТ Украины.

Подробнее с текстом постановления Верховного Суда от 18 марта 2026 года по делу № 522/8027/22 (производство № 61-6038св25) можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд решение суда увольнение судебная практика военное положение КЦС ВС

Популярные новости

Вдове военнослужащего, которого застрелил командир, отказали в оформлении документов для получения помощи: почему это незаконно

Вдове военнослужащего, которого застрелил командир, отказали в оформлении документов для получения помощи: почему это незаконно

10:47, 3 августа 2026
Бывшие супруги не смогли поделить трехэтажный магазин: инвалидность одного из совладельцев стала решающей

Бывшие супруги не смогли поделить трехэтажный магазин: инвалидность одного из совладельцев стала решающей

14:41, 3 августа 2026
Контракт до 25 лет давал шанс на 1 млн грн, но военный опоздал с иском: обстоятельства дела

Контракт до 25 лет давал шанс на 1 млн грн, но военный опоздал с иском: обстоятельства дела

22:54, 3 августа 2026
Почему у людей с пожизненной инвалидностью может исчезнуть отсрочка в «Резерв+»

Почему у людей с пожизненной инвалидностью может исчезнуть отсрочка в «Резерв+»

15:43, 3 августа 2026
Балаклавы под запретом, видеофиксация в авто, бодикамеры во время проверок: Верховная Рада готовит новые правила для ТЦК

Балаклавы под запретом, видеофиксация в авто, бодикамеры во время проверок: Верховная Рада готовит новые правила для ТЦК

15:22, 3 августа 2026
Мужчины за границей не смогут получить консульские услуги без военно-учетных документов

Мужчины за границей не смогут получить консульские услуги без военно-учетных документов

15:00, 3 августа 2026

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Украинцам разрешат фиксировать незаконную парковку на местах для людей с инвалидностью и бросать жалобу через «Дію»

Законопроект предусматривает повышение штрафов, электронный учет транспортных средств с инвалидностью и новый механизм фотофиксации нарушений.

Шесть судей ОАС Киева получили рекомендации на перевод — решение ВККС

ВККС рекомендовала перевести шестерых судей ОАС Киева в Киевский окружной административный суд.

ВСП уволил Олега Ильницкого с должности дисциплинарного инспектора в связи с назначением судьей в Восьмой ААС

Высший совет правосудия уволил дисциплинарного инспектора Олега Ильницкого в связи с назначением судьей.

Штрафы до 340 тысяч и до 8 лет лишения свободы: Рада готовит новые санкции за сброс неочищенных стоков в водоемы

Новый законопроект предлагает заменить символические штрафы в 51 гривну на реальные санкции до 119 тысяч гривен и ввести уголовную ответственность за системное отравление водоемов.

Украинцам будут компенсировать до 30% стоимости систем автономного тепло- и электроснабжения: Кабмин обновил программу поддержки

31 июля вступило в силу постановление Кабинета Министров № 979, расширившее государственную программу поддержки энергетической автономии частных домов, позволив получать финансирование не только на резервное электропитание, но и на автономное теплоснабжение.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]