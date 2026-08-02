ВС разъяснил, является ли законным увольнение в связи с утратой доверия во время временной нетрудоспособности в условиях военного положения

КГС ВС рассмотрел кассационную жалобу лица по делу о признании незаконными распоряжений, решения об увольнении и взыскании денежных средств.

Фото: 7eminar.ua

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В условиях военного положения увольнение работника в связи с утратой доверия во время временной нетрудоспособности допускается, однако датой увольнения должен быть определен первый рабочий день после окончания больничного. Нарушение этого требования является основанием для изменения судом даты увольнения и взыскания с работодателя среднего заработка за время задержки расчета при увольнении. К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда.

КГС ВС рассмотрел кассационную жалобу лица по делу по его иску к председателю Одесского областного совета, Одесскому областному совету и КНП «Одесский областной центр социально значимых болезней» о признании незаконными распоряжений, решения об увольнении и взыскании денежных средств.

В обоснование заявленных требований истец ссылалась на то, что работала в должности генерального директора КНП «ООЦСЗБ» Одесского областного совета. В июне 2022 года в отношении нее было начато служебное расследование по фактам ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, что привело к материальному ущербу (необоснованное списание продуктов, недостача оборудования на сумму более 2 млн грн и т. п.). Распоряжением от 12.07.2022 истец была уволена в связи с утратой доверия (п. 2 ст. 41 КЗоТ Украины) с 14.07.2022. Истец считала увольнение незаконным, поскольку на момент издания распоряжения находилась на больничном.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, мотивируя свое решение нарушением ответчиком норм трудового законодательства при увольнении истца с занимаемой должности.

Апелляционный суд не согласился с выводами суда первой инстанции.

Он отменил решение и принял новое, которым отказал в удовлетворении иска, посчитав увольнение в связи с утратой доверия обоснованным. Что касается пребывания на больничном, апелляционный суд отметил, что истец не заявляла требования об изменении даты увольнения.

Верховный Суд согласился с выводами апелляционного суда о соблюдении норм трудового законодательства при увольнении истца с занимаемой должности, однако изменил решение в части даты увольнения и размера взысканных денежных средств, исходя из следующего.

Апелляционный суд установил многочисленные нарушения со стороны руководителя, являющиеся основанием для утраты доверия к лицу, непосредственно обслуживающему материальные ценности.

Статьей 5 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» предусмотрено, что в период военного положения увольнение во время болезни допускается, однако датой увольнения обязательно должен быть первый рабочий день после окончания временной нетрудоспособности.

Учитывая требования статьи 40 КЗоТ Украины и статьи 5 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», работодатель должен был уволить истца в первый рабочий день, следующий за днем окончания временной нетрудоспособности, то есть 08.08.2022.

Суд апелляционной инстанции установил эти нарушения, однако ошибочно посчитал, что изменение даты увольнения истца будет нарушением статей 12, 13 ГПК Украины, поскольку истец не заявляла такого искового требования.

Суд обязан самостоятельно изменить дату увольнения на правильную, даже если истец не заявлял такого отдельного требования, руководствуясь принципом верховенства права.

Поскольку датой увольнения определено 08.08.2022, а окончательный расчет был произведен лишь 28.09.2022, работодатель допустил задержку расчета, что влечет ответственность по статье 117 КЗоТ Украины.

Подробнее с текстом постановления Верховного Суда от 18 марта 2026 года по делу № 522/8027/22 (производство № 61-6038св25) можно ознакомиться по ссылке.

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