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Отец с инвалидностью хотел взыскать с сына-студента 1500 грн алиментов: решающим стало одно обстоятельство

09:36, 3 августа 2026
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Истец не доказал потребность в материальной помощи, поскольку получает пенсию и материальную поддержку от другого совершеннолетнего сына.
Отец с инвалидностью хотел взыскать с сына-студента 1500 грн алиментов: решающим стало одно обстоятельство
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Золотоношский горрайонный суд Черкасской области отказал в удовлетворении иска отца о взыскании алиментов с совершеннолетнего сына-студента. Суд подчеркнул, что сам по себе факт нетрудоспособности не порождает автоматически обязанности совершеннолетних детей содержать родителей. Для взыскания алиментов истец должен доказать не только свою нетрудоспособность, но и то, что он действительно нуждается в материальной помощи.

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Отец требовал алименты от сына

Суд рассмотрел дело по иску мужчины к своему совершеннолетнему сыну о взыскании алиментов на содержание нетрудоспособного отца.

Истец указал, что является лицом с инвалидностью II группы и пенсионером, а после расторжения брака проживает отдельно. Он обратился к сыну с письменным требованием о предоставлении материального содержания, однако ответа не получил. В связи с этим мужчина просил суд взыскать с ответчика алименты в размере 1500 грн ежемесячно.

Что возражал сын

Ответчик иск не признал. Он пояснил, что учится на третьем курсе Национального транспортного университета на дневной форме обучения, не имеет постоянного заработка и живет за счет академической стипендии и материальной помощи от матери. Кроме того, он указал, что отец уже получает финансовую поддержку от другого совершеннолетнего сына, поэтому оснований для взыскания алиментов нет.

Какие обстоятельства установил суд

Во время рассмотрения дела суд подтвердил, что истец действительно является лицом с инвалидностью II группы и получает пенсию.

Также суд установил, что ответчик является студентом дневной формы обучения, его основным доходом является академическая стипендия, мать регулярно перечисляет ему денежные средства, а другой совершеннолетний сын систематически оказывает материальную помощь отцу.

Почему суд отказал в иске

Суд обратил внимание на положения статей 202 и 204 Семейного кодекса Украины, а также разъяснения Пленума Верховного Суда.

В решении указано, что право нетрудоспособных родителей на содержание от совершеннолетних детей возникает только при наличии двух обязательных условий: родители являются нетрудоспособными и нуждаются в материальной помощи.

Суд по делу № 695/1167/26 подчеркнул, что сам по себе факт нетрудоспособности, в частности вследствие инвалидности или достижения пенсионного возраста, не порождает автоматически обязанности совершеннолетних детей выплачивать алименты. При разрешении таких споров необходимо оценивать материальное положение родителей, в частности получение ими пенсии, государственной поддержки, иных доходов или помощи от других лиц.

Оценивая наличие потребности в материальной помощи, суд учел, что истец получает пенсию и материальную поддержку от другого совершеннолетнего сына. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что истец не доказал потребности в материальной помощи, которая является одним из обязательных условий возникновения обязанности совершеннолетних детей содержать родителей.

Вывод суда

Золотоношский горрайонный суд Черкасской области отказал в удовлетворении иска о взыскании алиментов с совершеннолетнего сына.

Решение может быть обжаловано в Черкасский апелляционный суд в установленном законом порядке.

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