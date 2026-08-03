Матери военнослужащего, который умер от злокачественной опухоли, назначили лишь 2 млн грн — суд обязал Минобороны пересмотреть выплату

Причиной спора стало то, что ВВК признала смертельное заболевание связанным с защитой Родины, тогда как Минобороны назначило выплату по другим правилам.

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Мать военнослужащего, который умер от злокачественной опухоли, добилась в суде отмены решения Министерства обороны о назначении ей единовременной денежной помощи в размере 2,013 млн грн.

Военно-врачебная комиссия установила, что заболевание, которое привело к смерти военнослужащего, было связано с защитой Родины, поэтому истица настаивала, что ее заявление должно рассматриваться с применением постановления Кабинета Министров №168, которое во время действия военного положения предусматривает единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн.

Второй апелляционный административный суд согласился с выводами суда первой инстанции и оставил в силе решение о повторном рассмотрении заявления Министерством обороны с учетом выводов суда.

Обстоятельства дела

Сын истицы проходил военную службу по призыву во время мобилизации и непосредственно принимал участие в мероприятиях по обеспечению обороны Украины.

После прохождения службы он умер. Согласно врачебному свидетельству, причиной смерти стала злокачественная опухоль средостения. В то же время 12-я региональная военно-врачебная комиссия установила, что заболевание, которое привело к смерти военнослужащего, связано с защитой Родины.

Комиссия Министерства обороны назначила матери погибшего единовременную денежную помощь в размере 750-кратного прожиточного минимума — 2 013 000 грн, применив положения постановления Кабинета Министров №975. Истица считала такое решение незаконным и обратилась в суд, настаивая, что после введения военного положения к ее случаю должно применяться постановление Кабинета Министров №168.

Что решил суд первой инстанции

Харьковский окружной административный суд пришел к выводу, что смерть военнослужащего находится в прямой зависимости от прохождения военной службы и связана с защитой Родины.

При таких обстоятельствах суд признал противоправным и отменил решение комиссии Министерства обороны о назначении помощи в размере 2,013 млн грн и обязал Министерство повторно рассмотреть заявление о выплате (доплате) единовременной денежной помощи, учитывая правовые выводы суда. В то же время суд не обязывал непосредственно выплатить 15 млн грн, поскольку принятие соответствующего решения относится к полномочиям Министерства обороны.

Позиция Министерства обороны

В апелляционной жалобе Министерство обороны указывало, что постановление Кабинета Министров №168 применяется только в случаях, когда смерть военнослужащего наступила вследствие ранения, контузии, травмы или увечья, полученных при защите Родины.

По мнению ответчика, если военнослужащий умер от заболевания, даже связанного с прохождением службы, размер единовременной помощи должен определяться в соответствии с постановлением Кабинета Министров №975. В подтверждение своей позиции Министерство ссылалось на отдельные постановления Верховного Суда.

Выводы апелляционного суда

Второй апелляционный административный суд не согласился с доводами Министерства обороны.

Коллегия судей обратила внимание, что в данном деле право матери военнослужащего на получение единовременной денежной помощи не оспаривалось. Предметом спора был исключительно размер такой выплаты.

Суд отметил, что право на помощь возникло в феврале 2023 года, то есть уже во время действия военного положения. После внесения Законом №2489-IX изменений в Закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» размер единовременной денежной помощи в случае смерти военнослужащего в период военного положения определяет Кабинет Министров Украины. При этом законодатель предусмотрел применение этой нормы с 24 февраля 2022 года.

По мнению апелляционного суда, к спорным правоотношениям подлежит применению специальное правовое регулирование, предусмотренное постановлением Кабинета Министров №168, которое устанавливает единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн. При этом суд исходил из установленного военно-врачебной комиссией обстоятельства, что заболевание, которое привело к смерти военнослужащего, связано с защитой Родины, а смерть находится в прямой зависимости от прохождения военной службы.

При таких обстоятельствах по делу №520/14450/25 апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции о необходимости отмены решения комиссии Министерства обороны и повторного рассмотрения заявления истицы с учетом правовых выводов суда.

В результате апелляционная жалоба Министерства обороны Украины оставлена без удовлетворения, а решение Харьковского окружного административного суда — без изменений.

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