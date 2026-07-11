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Ракетный удар по Киеву: пострадали 10 человек, в том числе ребенок, фото

08:12, 11 июля 2026
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Российская атака повлекла за собой пожары и разрушения в Соломенском, Дарницком и Днепровском районах столицы.
Ракетный удар по Киеву: пострадали 10 человек, в том числе ребенок, фото
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В результате очередной российской атаки на Киев пострадали 10 человек, среди которых один ребенок. Это уже третий массированный обстрел столицы, совершенный РФ, за последнюю неделю. Об этом сообщает ГСЧС.

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Больше разрушений зафиксировано в Соломенском, Дарницком и Днепровском районах. В Соломенском районе попадание вызвало пожар в трехэтажном офисно-складском здании, который спасателям удалось оперативно ликвидировать. Также взрывная волна повредила железнодорожный локомотив.

В Дарницком районе после попадания в проезжую часть загорелась электрощитовая, обеспечивающая работу светофоров. Пожар был потушен, однако в близлежащих жилых домах взрывной волной выбиты окна. Тем временем в Днепровском районе из-за российского удара возник пожар в складском помещении.

На местах продолжают работать спасатели и все необходимые службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

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Киев обстрел

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