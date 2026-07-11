Ракетный удар по Киеву: пострадали 10 человек, в том числе ребенок, фото

Российская атака повлекла за собой пожары и разрушения в Соломенском, Дарницком и Днепровском районах столицы.

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В результате очередной российской атаки на Киев пострадали 10 человек, среди которых один ребенок. Это уже третий массированный обстрел столицы, совершенный РФ, за последнюю неделю. Об этом сообщает ГСЧС.

Больше разрушений зафиксировано в Соломенском, Дарницком и Днепровском районах. В Соломенском районе попадание вызвало пожар в трехэтажном офисно-складском здании, который спасателям удалось оперативно ликвидировать. Также взрывная волна повредила железнодорожный локомотив.

В Дарницком районе после попадания в проезжую часть загорелась электрощитовая, обеспечивающая работу светофоров. Пожар был потушен, однако в близлежащих жилых домах взрывной волной выбиты окна. Тем временем в Днепровском районе из-за российского удара возник пожар в складском помещении.

На местах продолжают работать спасатели и все необходимые службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

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